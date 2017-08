(Dagbladet): - Jeg har alltid litt sjokolade på lur i skapet. Både mørk og lys. Og så er jeg veldig svak for lakris. Jo da, kall meg gjerne for en søtmons, sier Jan Arve Stålskjær, konditorsjefen ved Oslo-bakeriet W.B. Samson.

Sammen med kollega Espen Nersveen, ansvarlig for produktutvikling samme sted, skal han blindteste et utvalg av sommerens sjokolade- og godterinyheter for Dagbladet.

Fysen på noe godt? Se oversikten over sommerens godteri- og snacksnyheter her!

- Jeg er konditor og jobber mye med sjokolade og marsipan, så det er kanskje ikke så rart at jeg er glad i en god konfekt når jeg først skal kose meg, tilføyer Stålskjær.

Nersveen innrømmer at han sjelden klarer å gå forbi hyllene med smågodt uten å plukke med seg en pose.

- Men jeg er veldig glad i sjokolade også. Jeg er litt barnslig i smaken, og liker godt de helt vanlige melkesjokoladevariantene.

Etter å ha smakt seg gjennom 14 av årets nyheter fra godterihyllene, var konklusjonen klar: Den mørke, frukt- og nøttefylte «gourmetsjokoladen» imponerte mest, men også godteposene med surt, søtt og seigt fikk godt skussmål av testpanelet.

SLIK TESTET VI Smakspanelet smakte blindt på produktene, det vil si at de ikke fikk opplyst verken produktets eller produsentens navn. Produktene er i salg i dagligvarehandelen. Priseksemplene er hentet fra Meny.no og Kolonial.no. Prisene på produktene vil variere etter hvilken kjede de selges i. Testpanelet besto av mangeårig konditorsjef Jan Arve Stålskjær og produktutvikler Espen Nersveen. Begge fra W.B. Samson, Oslos eldste bakeri (1894).



Tre sjokoladeprodukter havnet nederst på listen, blant annet en sitrus-oppdatert utgave av den populære Daim-sjokoladen.

- Kvaliteten på flere av de fylte sjokoladene var skuffende, både hva angår smak og konsistens, kommenterer Nersveen.

TESTRESULTATENE

L' Atelier mørk sjokolade med rosiner, mandler og hasselnøtter

(100 g) Nestlé, kr 32.90

- Spennende utseende på denne sjokoladen. Fint å se hva den er fylt med gjennom hullene på toppen. Sjokoladen er ganske mørk, og smaker behagelig syrlig og bittert.

- Til en kopp kaffe etter middag er en bit av denne sjokoladen helt perfekt. Dette er helt klart en voksensjokolade. Fine, sprø nøtter og søte, myke rosiner. Kanskje skulle det vært enda litt mer rosiner for å få en optimal harmoni mellom søtt og bittert i produktet. Alt i alt likevel et vellykket og bra produkt.

L' Atelier mørk sjokolade med blåbær, mandler og hasselnøtter

(100 g) Nestlé, kr 32.90

- Flott kombinasjon av fin, bitter sjokolade og saftige, tørkede blåbær. Nøttene er sprø og det er mange av dem. Nam!

- God, mørk sjokolade med en raus mengde fyll. Dette er en perfekt voksensjokolade, som jeg godt kunne ha hatt liggende i skapet mitt. Alt smaker godt, både sjokolade, nøtter og blåbær. Kan jeg få enda en bit?

Ahlgrens Bilar, Modell A16

(125 g) Cloetta, kr 27

- En godteriklassiker! Barna mine hadde lett spist opp hele posen. Jeg synes smaken er helt ok selv, også. En anelse tørr og hard konsistens, som trekker litt ned. Men alt i alt en fin variant på de gamle, kjente bilene.

- Syrlige, greie og gode. Smaken varer en stund også. Fine å ha i bilen på vei til hytta på fjellet, eller til å dele i skålen med lørdagsgodteri.

Oreo Smakfull

(320 g) Freia, kr 49.10

- Her skjedde det mye på en gang. Jeg liker det sprø elementet av kjeks inni sjokoladen. Men det hvite og sjokoladen er sinnssykt søtt. Likevel et produkt som nok vil treffe mange.

- Ja, dette er like mye kjeks med sjokoladetrekk som sjokolade med kjeksfyll. Er du på Oreo-kjøret, vil du elske denne. Jeg kunne nok spist en bit i ny og ne, men jeg får fort nok, for dette er kraftige saker. Ønske: At sjokoladen hadde vært lettere å dele i jevne biter.

Godt & Blandat Cola

(170 g), Malaco, kr 39.90

- En fin og variert blanding av surt og søtt smågodt. Her burde alle finne noe de liker.

- Synd at lakrisen er akkurat litt for hard og at fyllet ødelegger for lakrissmaken. Ellers er det frisk og god smak på mange av elementene i denne posen. En god blanding for alle, selv om noen er en tanke for seige og for harde.

Daim SmåBiter

(145 g) Freia, kr 31.90

- Godt! Hadde denne ligget i smågodthylla hadde den fort røket oppi min pose. Liker du Daim og Smash er dette perfekt. Sprøtt, søtt og salt.

- Ja, dette er helt innafor som en liten godbit. Behagelig smak av sjokolade og karamell. Men så godt at jeg kommer til å løpe til butikken etterpå er det ikke.

Crazy Face mad sour chewy pineapple

(34 g) Malaco, kr 13.50

- Jeg trodde disse fruktkaramellene skulle være mye syrligere. De har riktig nok intens smak, men skulle vært syrligere.

- Også skulle det fulgt med tannpirkere, for nå sitter disse karamellene i alt jeg har av tenner. Smaken er vanskelig å definere. Fargen indikerer fersken eller aprikos, men det smaker noe litt annet. Jeg hadde også ønsket meg mer styrke på syrligheten. Da hadde de vært morsommere å spise.

Stratos & Litago'

(175 g), Nidar, kr 44.90

- Helt klart en Stratos-variant, men hva er det i den? Noe veldig, veldig søtt. Barna mine ville nok likt denne, men jeg kan styre meg.

- Den kleber seg til ganen og tennene. Jeg hadde dessuten foretrukket at bitene var mindre. De er litt store til å spise en av gangen. Det nye fyllet hever ikke denne utgaven over en vanlig Stratos. Takke meg til originalen.

Japp SmåBiter

(150 g) Freia, kr 31.90

- Litt tørt. Jeg blir av en eller annen grunn tørst av å spise dette. Jeg gjetter på Japp, og for alle som elsker denne sjokoladen er nok denne minivarianten en innertier.

- Jeg liker konsistensen på den normalstore utgaven bedre. På den får du mer sjokolade å bite igjennom. Her sitter man ikke igjen med særlig sjokoladesmak i munnen. Det virker som om karamellsmaken også er svakere enn vanlig. Den taper på helhetsinntrykket, dessverre.

Kick Lakrisstang Peach

(23 g) Cloetta, kr 9

- Dette lakrisproduktet er ett av dem det er lett å gripe til ved kassen og spise i bilen på vei hjem. Fin størrelse og god konsistens. Men her er det en ny smak som jeg sliter litt med å kjenne igjen. Noe tropisk?

- Ja, smaken er litt utydelig. Jeg foretrekker de andre variantene. Dette var ingen vellykket fornyelse av et produkt som i utgangspunktet er ok.

Crazy Face mad sour chewy apple

(34 g) Malaco, kr 13.50

- Dette blir for seigt. Smaken er rar og kunstig. Pluss for syrligheten, som funker slik den skal.

- Jeg liker utgangspunktet, for her er vel tanken at man skal overveldes av den syrlige smaken og skjære rare grimaser. Men smaken kunne vært friskere og mer naturlig. Og er ikke bitene altfor store?

L' Atelier melkesjokolade med tranebær, mandler og hasselnøtter

(100 g) Nestlé, kr 32.90

- Jo da, tranebær kan være veldig godt, men disse bærene har de tørket livet ut av. De var ekstremt tørre. Sjokoladen og nøttene var det ikke noe galt med, men som produkt var ikke dette vellykket.

- Melkesjokolade og tranebær blir ingen god kombinasjon for meg. Dessuten setter bærene seg i tennene på en ubehagelig måte. Selve sjokoladen smaker helt gjennomsnittlig. En unødvendig produktnyhet, spør du meg.

Daim Orange Limited Edition

(56 g), Mondelez, kr 24

- Jeg elsker Daim, men hva er det den er smakssatt med? Det smaker kandisert appelsin, og det smaker kunstig. Dette er for spesielt interesserte, og ikke noe jeg ville kjøpt.

- Melkesjokolade og krokan er en perfekt kombinasjon, men det blir ikke godt sammen med denne bismaken av sitrus. Dette er ikke innafor.

Oreo Sjokoladebar

(37 g) Freia, kr 15.50

- Dette er ekstremt søtt. Minner meg om Kinderegg, bare at her er det litt sprø kjeks inni. Men et produkt blir ikke nødvendigvis godt bare fordi man har oreokjeks i det.

- Smaken er litt barnslig og klissete. Dette er ikke noe jeg har behov for å spise flere ganger. Rett og slett unødvendig å kaste bort kalorier på.

- Jeg forstår ikke dette produktet. Ikke er det godt, og ikke ser det særlig lekkert ut når du biter over sjokoladen. Jeg blir rett og slett litt kvalm av dette.

Flere søte smakstester:

Årets nye småis

Cookies med sjokoladebiter

Dr.Oetker lanserer snart sjokoladepizza - vi har smakt