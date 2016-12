Det er mye å glede seg til for alle matglade i vinter. Både TV2, TV3, TVNorge og TV6 har matlaging på tapetet. (Se oversikt lenge nede i saken.)

I motsetning til de andre store, norske kanalene velger NRK ikke å ha egenproduserte matlagingsprogrammer på menyen i vinter eller vår. Ingen programserier med temaet mat er planlagt det neste halvåret, får Dagbladet opplyst hos statskanalen.

I over 30 år drev NRK matfaglig folkeopplysning gjennom Ingrid Espelid Hovigs (91) populære Fjernsynskjøkkenet. Programserien var blant NRK TVs mest sette gjennom tidene, og ble fulgt av serier som Barmeny og Kokkekamp. Men nå er det slutt, i hvert fall for en god periode fremover.

Lars Røtterud, forlegger i Gyldendal Forlag, og mangeårig nær venn av NRKs matdronning Ingrid Espelid Hovig, er ikke overrasket:

- Man kan bare undre seg over at NRK ikke satser på en ny programserie av typen Fjernsynskjøkkenet nå. Interessen er omfattende, og behovet er stort for rene matfaglige program av denne typen. I tillegg er dette en veldig enkel og lite ressurskrevende produksjon å gjennomføre.

Folkeopplyser i mer enn 30 år

Ingrid Espelid Hovig var programleder for mer enn 300 sendinger av Fjernsynskjøkkenet fra 1964 til 1996. Lars Røtterud har tett kontakt med Espelid Hovig, og er overbevist om at hun er enig i hans synspunkt.

- Hun hadde nok sagt det samme som meg. Ingrid forsøkte å være en folkeopplyser. Hun var seg sitt ansvar bevisst, og var i stor grad alene om å bygge opp programkonseptet. Det viktige helseaspektet fikk hun hjelp til av professor Kaare Norum, sier Røtterud.

Han mener dagens brede fokus på helse og mat bare er enda en grunn til at NRK burde vurdere å lage en ny serie med folkeopplysende mat-tv.

- Jeg er ikke overrasket, men absolutt skuffet over at NRK ikke satser på egenprodusert mat-tv. Det finnes en rekke supre, norske kokker med pedagogiske talenter som ville gjort dette med glans, sier Røtterud.

- Ganske rart

Harald Osa var en av kokkene som var med i NRK-serien Kokkekamp (1998-2003). Han betegner det som ganske rart at NRK ikke satser på programmer med mat som tema.

- Dette er litt trist. Håper det betyr at NRK bruker tiden til å ruge ut noe nytt og spennende. Det er jo en voldsom interesse for mat, så at statskanalen ikke sender programmer om dette er ganske rart. Tiden er absolutt moden for folkeopplysning om grunnleggende matlaging og sunt kosthold, mener Osa.

NRK

Helsvart er det dog ikke. Selv om NRK ikke skal lage egne matlagingsprogrammer har de likevel noe for matfolket:

- Det blir flere nordiske serier, bl.a med de danske Price-brødrene, den finske serien Strømsø og en svensk serie om vegetarmat, forteller Arne Helsingen, TV-sjef i NRK.

- I 2017 kommer NRK også med en egenprodusert serie som setter søkelys på hvordan vi kan utnytte matressursene bedre, forteller han. Her blir det også oppskrifter og tips.

Mat på TV vinteren 2017

TV2 tilbyr både kjente og nye matkonsepter over jul. Serien Fingrene av fatet med Bent Stiansen og Dagbladets Christopher Sjuve ruller videre med to nye kokker i staben; Renee Fagerhøi fra Kalas & Canasta i Trondheim, og Jon Marius Sletten fra Bacchus Spiseri & Vinbar i Oslo. Rune Andersen, Trond Moi og Margit Dale er på lufta med en ny runde med gastronomiske opplevelser under åpen himmel i serien Fjellmat. Forbrukermagasinet Matkontrollen fortsetter også på nyåret.

Nytt på TV2 er serien En bit av historien, der Henriette Steenstrup og Fridtjov Såheim skal spise, kle og le seg gjennom Norges største historiske epoker.

Mer Hellstrøm på TV3

Allerede 2. nyttårsdag kommer den første av 24 nye episoder med Hellstrøms kjøkken på TV3. Nytt på TV3 er også reiseprogrammet Nordens Perler, der Jannecke Weeden reiser Norden rundt sammen med kokken Stian Floer, på jakt etter spise- og overnattingssteder utenom det vanlige.

Idas fristelser kommer tilbake på TV6 i løpet av januar med hele 40 episoder. Her vil Hele Norge baker-vinneren Ida Gran-Jansen lage nye og gamle klassikere, trinn for trinn.

Kakekrigen fortsetter i TVNorge-kanalen FEM der 32 nye bakeglade amatører i 11 uker skal imponere programleder Monica Csango og den nye dommeren, konditoren Sverre Sætre. Fire stjerners middag fortsetter i sin niende sesong, og 13 nye runder med kjendiser som setter hverandre i stevne rundt det private spisebordet. Sesongpremiere er mandag 9. januar.

