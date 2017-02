Det kan være vanskelig å vite hva du skal drikke om du ikke vil drikke alkohol og har lyst på noe litt mer spennende enn vann. Med eller uten kullsyre.

Men hvor skal du begynne? Og hvilken drikke passer til hvilken mat?

Gründerne i Leske.no har latt seg inspirere av matkassene og har siden i høst levert en kasse med alkoholfrie alternativer «til mat, fest og kos.»

For 499 kroner får du «premium alkoholfri drikke levert hjem på døra» - én gang i måneden.

Perfekt for deg som vil ta en eller flere hvite måneder?

Tanken er god, men vi ble ikke helt overbevist etter å ha smakt oss gjennom en drikkekasse.

Dette fikk vi

Leske.no skal levere «voksen alkoholfri drikke fra spennende og engasjerte produsenter i inn- og utland. Vi finner de som lager smaksrike alternativer til øl, cider og vin». I tillegg skal vi få oppskrift på månedens mocktail, (en alkoholfri cocktail), snacks - og muligens noe ekstra.

Vi fikk hyllebær og rosesaft samt lemonade fra Belvoir, og Leskes egen eplemost fra Eplegården på Hurum på store flasker.

Slik testet vi Vi har vurdert smak, sammensetning av kassen, variasjon, materialet som følger med - rett og slett hele pakken: Er det verdt det? Andreas Gullbrandsson, barsjef på Nedre Løkka Cocktailbar i Oslo, hjalp oss med å smake. Siden det ikke er sammenlignbare produkter er testen ikke gjennomført som en blindtest denne gangen. Vi har testet Leske.nos januarkasse. Kassenes innhold vil variere fra måned til måned.

Det var to små flasker Aqua Monaco ingefærøl, og to bokser appelsin- og sitrondrikke fra Whole Earth (i brosjyren som fulgte med står det epledrikke).

Sist men ikke minst, Nix&Kix, en liten flaske krydret mangojuice.

Med i pakken fulgte en oversikt over kassens innhold, med utfyllende beskrivelser - og i noen tilfeller serveringsforslag - og oppskrift på en alkoholfri sitron- og blåbærcolada.

Smak: Fra fælt til fantastisk

Det er alltid spennende å smake på nye produkter, og samtlige var nye for oss som smakte på dem.

Felles for de fleste av dem, er at dette føler vi at vi har smakt før. Ikke helt likt, selvsagt, men ganske.

Og likeledes; det aller meste er godt.

Vi vil gjerne trekke frem lemonaden som spesielt god, den var lett perlende og balanserte søtt og syrlig perfekt.

Lemonade blir lett alt for søtt og klissete, men denne her vil vi gjerne drikke igjen - også til mat, for eksempel en lett sommerlunch.

Drikkekassens positive overraskelse var hyllebær- og rosedrikken fra Belvoir.

- Denne fungerte overraskende bra, passer perfekt som aperitif, sier Gullbrandsen.

Den luktet godt og fristende, var frisk og lett - og hadde det vært mulig å få kjøpt den i Norge, ville vi gjerne kjøpt den igjen.

Oss bekjent er det ikke mulig per i dag, men vet du hvor vi kan få fatt i den, tips oss gjerne på vår Facebook-side.

I den andre enden av skalaen finner vi dessverre Nix & Kix Mango & Ginger. Dessverre, fordi dette var den mest innovative drikken - og den vi var mest spent på.

- Har det skjedd noe feil her?

Det smaker beskt av overmoden mango, og da hjelper det ikke at smaken utvikler seg i munn, og at det sparker litt.

- Det er ekstra synd at de bommer med den som er den eneste som gir oss noe nytt. Men det er kanskje en grunn til at det ikke er andre som produserer dette?

Valuta for pengene?

Det er billig å velge alkoholfritt om du går for 1,5-litersflasker med brus i dagligvarebutikkene. Det er fortsatt rimeligere om du handler alkoholfritt fra håndverksprodusenter, men det kan ikke lenger kalles billig.

Det var totalt 3,645 liter drikke i kassen vi fikk. Dette tilsvarer en literpris på 137 kroner.

Det er et par kroner dyrere enn en vinflaske som koster under hundre kroner. Og til deg som rynker på nesen og synes at billig vin er skvip: Her er ekspertenes tips til gode viner under hundrelappen.

Det lille ekstra?

I tillegg til alkoholfri drikke lover Leske.nos nettsider oss det lille ekstra, det vil si "oppskrift på månedens mocktail, kanskje litt snacks og en aldri så liten overraskelse".

Det var ingen overraskelse i januarkassen, men en liten pose sjokoladetrukne pistasjnøtter med tilsatte melkesyrebakterier fulgte med.

Nøtt, salt og sjokolade - i utgangspunktet en spennende smakskombinasjon - men de hverken ser bra ut eller smaker bra.

Da håper vi at det følger med ingredienser til å lage "månedens mocktail" neste gang. For eksempel en liten miniflaske med Grenadine (en granateplesirup) og en boks lett kokosmelk, slik at det bare var det friske vi trengte å handle.

Spesielt Grenadine er ikke noe man kan forvente at folk har hjemme - og som vi frykter kan bli stående i skapet og støve ned etter at du har laget januarmocktailen.

De siste årenes oppsving i tilbudet av alkoholfri drikke har gjort underverker for dem som tar seg en hvit måned - eller har valgt et hvitt liv.

For det er mulig å beholde voksensmaken selv om man ikke kan eller vil tylle i seg alkohol.

For oss ble kassen fra Leske.no akkurat litt lite spennende- Det er gøy å bli kjent med nye produsneter, både fra inn- og utland, men når det eneste som var litt annerledes og nyskapende smakte vondt, kommer vi nok til å kuratere

Vi gir gjerne terningkast seks for initiativ og idé - men dessverre blir det ikke mer enn en treer på terningen fra oss denne gangen.

