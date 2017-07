10 dager med totalt kaos. Dette er «mini-Trumps» villeste utsagn

(Dagbladet): Den 21. juli fikk Anthony Scaramucci jobben som kommunikasjonsdirektør for Det hvite hus.

10 dager etter er han arbeidsløs.

Dette etter en rekke utsagn som fikk president Donald J. Trump til å handle.

- Presidenten følte at Anthonys kommentarer var upassende for en i hans posisjon. Vi ville ikke legge en byrde på general Kelly. Vi har gjort det klart de siste dagene at general Kelly har full autoritet i Det hvite hus og at alle ansatte svarer til ham, sier pressetalskvinne Sarah Huckabee Sanders om Scaramucci-sparkingen, som skjedde samme dag som den nye stabssjefen John Kelly hadde sin første dag.

Her er en oversikt over noe av det mannen, kjent under kallenavnene «mini-Trump» og «The Mooch», har sagt i løpet av tiden ved roret.

Hetset presidentens stabssjef

Flere av dem rettet seg mot tidligere stabssjef for Donald J. Trump, Reince Priebus. Den rutinerte republikanske politikeren mistet jobben etter en lengre tid der flere medier rapporterte om uenigheter innad i Det hvite hus.

Disse kom til overflaten da Scaramucci, en mann som Priebus, ifølge The Atlantic, opprinnelig hindret ansettelsen av, fikk jobben som pressesjef.

- Han er en jævla paranoid schizofren. En paranoid fyr.

(Kilde: The New Yorker)

- Fisken stinker fra hodet og ned. (et ordspill på at når ledelsen ikke fungerer, så går det galt med resten av organisasjonen. red. anm)

(Kilde: CNN)

- Når jeg tvitrer og nevner Reince's navn, tror alle at jeg anklager ham. Det er fordi de vet hvem som lekker informasjonen. (om medienes dekning av hvorvidt Scaramucci mistenkte Priebus for å lekke informasjon fra Det hvite hus)

(Kilde: Scaramuccis Twitter-bruker)

- Noen brødre er som Kain og Abel (hvis sjalusiforhold ledet til Bibelens første drap. red. anm.)

(Kilde: CNN)

Gjorde narr av Bannon

Den tidligere Breitbart-sjefen Steve Bannon forlot jobben sin for å jobbe med Trumps valgkampanje.

Så overtok han den nyopprettede stillingen som sjefstrateg for USAs president, hvorpå han ble beskrevet som «verdens nest mektigste mann» av Time Magazine.

Anthony Scaramucci ser imidlertid ikke ut til å være imponert.

I forrige uke ringte han opp en New Yorker-reporter, for så å implisere at Bannon var en selvopptatt person som først og fremst jobbet for seg selv, og ikke presidenten.

- Jeg er ikke som Bannon. Jeg forsøker ikke å suge min egen penis.

(Kilde: The New Yorker)

Om ordbruken rettet mot Priebus og Bannon:

Anthony Scaramucci brukte ikke lang tid på å kommentere New Yorker-oppslaget basert på hans uttalelser rettet mot Reince Priebus og nevnte Bannon.

Først skrev han følgende:

- Av og til bruker jeg fargerikt språk. Jeg vil avstå fra dette i framtida, men jeg kommer ikke til å slutte å kjempe for Donald Trump og hans agenda.

(Kilde: Scaramuccis Twitter-bruker)

For så å følge opp med denne meldingen:

- Å stole på en reporter var en feil. Det skal ikke skje igjen.

(Kilde: Scaramuccis Twitter-bruker)

Om sine egne ansatte:

Kort tid etter ansettelsen, begynte Anthony Scaramucci en krig mot lekkasjene som har kommet fra Det hvite hus.

Her mistenkte han blant annet sine egne ansatte i kommunikasjonsstaben.

- Jeg skal sparke dem alle. Det er sånn jeg skal gjøre det. Enten så slutter du med lekkasjene, ellers får du sparken.

(Kilde: Washington Post)

- Jeg spør de folka om å ikke lekke noe, men de klarer ikke å styre seg.

(Kilde: The New Yorker)

Om Donald J. Trump:

Forfatteren William Cohan, en venn av Scaramucci, omtalte i forrige uke Det hvite hus' daværende pressesjef som en Trump i miniatyr.

Her påpekte Cohan likhetene de to imellom. Dette i form av både håndbevegelser og ansiktsuttrykk.

Selv om han har levert kraftsalver mot flere av sine nye kollegaer, skrøt 53-åringen en rekke ganger av sin sjef.

- Han er et genuint herlig menneske.

(Kilde: pressekonferanse holdt etter ansettelsen)

- Jeg kan navngi to fisker som ikke stinker. Meg og Trump.

(Kilde: CNN)

Om seg selv:

Før han fikk jobben som pressesjef, hadde «The Mooch» en suksessrik karriere som finansmann. Så fulgte han opp den med å samle inn penger for politikere.

Blant disse var Mitt Romney, en av Donald J. Trumps argeste rivaler, og Scaramucci har tidligere kritisert eiendomsmogulen ved flere anledninger.

Da han ble Trumps pressesjef, understreket den New York-fødte 53-åringen at disse synspunktene ikke lenger betydde noe.

Han hadde entret arenaen for å kjempe for presidenten.

- Mine politiske synspunkter har ingen betydning.

(Kilde: Scaramuccis Twitter-bruker)

- Jeg er ikke her for å bygge merkevare på presidentens styrke. Jeg er her for å tjene landet mitt (en sammenlikning mellom ham selv med Steve Bannon, red.anm.)

(Kilde: The New Yorker)

- Ok. «The Mooch» dukket opp for en uke siden. Dette kommer til å ordne seg på null tid, ok.

(Kilde: The New Yorker)

- Jeg holder meg langt unna trøbbel.

(Kilde: CNN)

Trump benekter kaos

Fjerningen av Scaramucci skjer samme dag som president Donald Trump benektet at det er kaos i Det hvite hus.

Highest Stock Market EVER, best economic numbers in years, unemployment lowest in 17 years, wages raising, border secure, S.C.: No WH chaos! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 31, 2017

I dagene etter at han ble ansatt har Trumps hvite hus framstått som enda mer kaotisk enn vanlig.



Scaramucci er den kortest sittende kommunikasjonssjefen i Det hvite hus' historie. Allerede er ti sentrale personer i Det hvite hus forsvunnet fra sine stillinger.

Også på det personlige plan har det vært en kaotisk uke for 53-åringen.

For en uke siden fødte kona hans Deidre Ball Scaramucci parets andre barn. Ektemannen var selv i i delstaten Vest-Virginia med Donald Trump, og gikk altså glipp av sin egen sønns fødsel. Like før, mens kona var gravid i den niende måneden, søkte hun også om å få skille seg fra den nå sparkede kommunikasjonssjefen.