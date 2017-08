100 gjester evakuert etter brann på hotellkjøkken i Egersund

(Dagbladet): Ved 00.30-tiden fikk politiet i Rogaland melding om at det hadde brutt ut brann på Grand Hotel i Egersund.

Til alt hell var det bare snakk om en brann på kjøkkenet, men det skaper likevel utfordringer.

- Det har vært en brann på kjøkkenet, og det har vært en del røykutvikling. Per nå er det uvisst om hotellet er beboelig i natt, sier Toralv Skårland, operasjonsleder ved Sør-Vest politidistrikt til Dagbladet.

Det er cirka 100 gjester på hotellet, og de evakueres til et lokale like ved. Brannvesenet holder på å lufte ut, og først etter at det er gjort kan man ta en avgjørelse på om gjestene kan vende tilbake til rommene sine eller ikke.

Selve brannen på kjøkkene ble raskt slukket.

Det er ikke meldt om at noen har pådratt seg skader som følge av kjøkkenbrannen.