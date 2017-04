12 000 asylavviste etterlyst: - Forferdelig

STOCKHOLM: - Det er forferdelig. Det høres helt ubegripelig ut.

Det sier Madelen Strömberg (45) fra Enköping til Dagbladet om lista svenske myndigheter har med 12 000 navn på personer de ikke kan gjøre rede for.

Felles for alle 12 000 er at de har fått endelige avslag på sine asylsøknader, fått et utvisningsvedtak, forsvunnet og så blitt etterlyst. Rakhmat Akilov (39) fra Usbekistan, mannen svensk politi mener sto bak fredagens terrorangrep i Stockholm sentrum, sto oppført på denne lista.

- Beklagelig

Tre dager etter terrorangrepet er denne lista det store samtaleemnet i Sverige.

- Det må komme på plass et bedre system for hvordan man holder oversikt og oppsyn med de som får asylsøknadene sine avvist, mener Strömberg.

Sammen med sin 10 år gamle datter Line, la de ned blomster ved et kvartalshjørne i Drottninggatan mandag formiddag. De er fra Enköping og kom med tog mandag. Dels for å besøke venner, dels for å være vitne til og kjenne på samholdet som er i Sverige nå.

55 år gamle Marie Therese Edebo fra Stockholm er i Drottninggatan i samme ærend som Strömberg. Også hun reagerer på at det er så mange som 12 000 etterlyste personer som er vedtatt utviste svenske myndigheter ikke har oversikt over.

- Det er beklagelig at det er sånn, men jeg nekter å tro at de 12 000 personene er potensielle terrorister, sier Edebo.

Kan telle 50 000

Sveriges innenriksminister Anders Ygeman lovte handling overfor svenske Aftonbladet i går. Politiet skal få ekstra ressurser, ønsker Ygeman. De skal også gjennomføre flere kontroller på arbeidsplasser for å bukt med arbeidsgivere som har ansatte som jobber svart.

- Det er behov for flere tiltak, men det hører med til historien at de tiltakene som regjeringen har vedtatt og gjennomført har hatt effekt. I fjor økte frivillige returer med 55 prosent, sier innenriksministeren til Aftonbladet.

Det er imidlertid ikke nok. Anslag fra Migrationsverket viser at snakkis-lista i Sverige kan øke med titusener i årene som kommer. Innen 2021 kan lista med utviste asylsøkere komme til å telle 50 000 personer.

Oppholdet seg i Vårberg

« Det er beklagelig at det er sånn, men jeg nekter å tro at de 12 000 personene er potensielle terrorister » Marie Therese Edebo (55)

I desember i fjor Akilov endelig avslag på sin asylsøknad. I februar ble han formelt etterlyst etter at han ikke forlot landet innen fire uker slik han fikk beskjed om i sitt utvisningsvedtak. Adressen han oppga at han bodde på, i Stockholm-forstaden Hjulsta, lånte han bare for å få tilsendt post.

I tida før angrepet oppholdet han seg i Vårberg utenfor Stockholm. Det var en utleieleilighet, ifølge naboer Dagbladet har snakket med. Lørdag aksjonerte politiet mot denne leiligheten.