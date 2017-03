12 drept i frontkollisjon mellom kirke-bil og pickup i Texas

(Dagbladet): Minst 12 personer ble drept i frontkollisjon mellom en minibuss tilhørende en lokal menighet og en pickup sør i Texas onsdag, skriver nyhetsbyrået AP.

Ulykken fant sted klokken 12.23 lokal tid.

Det befant seg tolv personer i minibuss med kirkemedlemmer og en person i vanen.

Tre personer er bragt til sykehus med skader, men det er uvisst hvor alvorlige skadene er.

Ifølge pastor for menigheten «First Baptist» i New Braunfels, Brad McLean, var passasjerene i minibussen pensjonister som hadde vært på et kortreff.

- Vi tenker på familiene. Vi vet at en av våre biler var involvert i ulykka. Vi venter på mer informasjon, sier pastoren til MySanAntonio.com.

Alle planlagte aktiviteter i kirka er avlyst, men kirka vil være åpen for dem som ønsker det utover kvelden.

Saken oppdateres