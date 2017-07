12 innsatte brukte peanøttsmør for å rømme fra fengsel: - De er utrolig utspekulerte

(Dagbladet): Søndag kveld lyktes 12 innsatte ved fengselet i Walker County i Alabama å rømme.

Måten de klarte å rømme på høres usedvanlig primitiv og utrolig ut, men det er like fullt et faktum at peanøttsmør spilte en helt avgjørende rolle i det vellykkede rømningsforsøket.

Peanøttsmør

De innsatte brukte nemlig peanøttsmør for å skjule og endre numrene ved dørene i fengselet. Det førte til at en fersk fengselsbetjent åpnet det han trodde var en dør inn til en celle, men som i realiteten var en dør ut av fengselet.

- Å endre numrene ved hjelp av peanøttsmør - det høres kanskje helt sykt ut, men disse folkene er utrolig utspekulerte. Han trodde han åpnet en celledør sånn at en person kunne gå inn på cellen sin, men han åpnet en ytterdør, sier sheriff James Underwood, ifølge al.com.

Og dermed stormet de 12 fengselsfuglene ut. De kastet av seg sine oransje fangeuniformer og brukte tepper for å komme seg over et gjerde med piggtråd på toppen, ifølge nyhetsbyrået AP.

- Vi har onde folk her og de prøver å lure oss og våre ansatte i fengselet hele tiden. Vi må være på tå hev hele tiden. Denne gangen gikk det galt. Jeg kommer ikke til å komme med noen unnskyldninger, sier Underwood.

Utnyttet uerfaren fengselsbetjent

Ifølge sheriffen utnyttet de innsatte en ung fengselsbetjent som ikke hadde jobbet lenge i fengselet, og som måtte passe på 150 innsatte samtidig.

De innsatte skal ha spart opp peanøttsmør fra mat de får støtt og stadig i fengselet.

- De elsker sandwicher med peanøttsmør, sier sheriffen.

Kanskje ikke så rart, det var kanskje smaken av frihet de satt og smattet på i spisesalen. En frihet de riktignok ikke fikk mer enn en prøvesmak av, for nå er alle, med et unntak, tilbake i fengselet igjen.

Og det med hjelp fra medfanger. Ikke alle som hadde tilhold i cellen rømlingene bodde i, rømte da døra ut ble åpnet, og de som ble igjen skal ha hjulpet politiet med å finne rømlingene igjen.

Da fengselsbetjentene ble klar over at 12 personer hadde rømt, klarte de raskt å få informasjon om hvor rømlingene hadde planer om å møtes så snart de var i frihet.

På samlingspunktet ble seks av fangene arrestert, rundt 90 minutter etter at de hadde rømt.

Én på frifot

I løpet av de neste åtte timene klarte politiet å lokalisere ytterligere seks fanger. Alle 11 fangene skal fremdeles ha hatt på seg fengselsdrakta.

Den tolvte fangen, 24 år gamle Bradley Andrew Kilpatrick, som er dømt for besittelse av marihuana og narkotikautstyr, er fremdeles på frifot. Det lokale politiet har satt inn et helikopter i søket etter Kilpatrick og sheriff Underwood håper at han er bak lås og slå igjen innen mandag blir til tirsdag.

Sheriffen kaller omtaler hele episoden som «en menneskelig feil».

- Han (fengselsbetjenten, journ.anm.) er en ung fyr, han har ikke vært her så lenge. Denne unge mannen var det svake leddet og de visste det, sier Underwood.

De 12 fangene soner dommer for alt fra ordensforstyrrelser til drapsforsøk og er mellom 18 og 30 år.