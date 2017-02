1200 arbeidsplasser og 600 studieplasser kan bli flyttet ut av Oslo

Høyre, Frp og Venstre vurderer å flytte inntil 1.200 arbeidsplasser og omtrent 600 studieplasser ut av Oslo.

- Selv om vi ikke skal flytte alle disse, er det et betydelig omfang av oppgaver vi nå vurderer å flytte ut av Oslo, heter det i en pressemelding fra regjeringspartiene og Venstre om planen for å lokalisere statlige arbeidsplasser i hele landet.

De nye årsverkene og studieplassene kommer i tillegg til de 630 partiene allerede har vedtatt å flytte ut, eller lokalisere utenfor Oslo.

Kommer i tillegg

Planen som ble presentert av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) i Oslo torsdag, beskriver også konkrete planer for å utrede ytterligere etablering av statlig virksomhet i hele landet. Dette omfatter blant annet oppgaver innenfor kunnskapsforvaltning, landbruksforvaltning, investeringer i grønn teknologi og administrative tjenester.

Språkrådet, Fredskorpset, Likestillings- og diskrimineringsombudet er blant de virksomhetene som skal vurderes lokalisert utenfor Oslo. Justis- og beredskapsdepartementet skal også sette i gang en utredning av å omlokalisere Politihøgskolens virksomhet i Oslo.

- Denne planen vil skape nye muligheter for folk og lokalsamfunn, og bidra til vekst og utvikling både i byer og distrikter, sier kommunalminister Jan Tore Sanner (H).

Venstre-gjennomslag

Planen for statlige arbeidsplasser er et samarbeid mellom regjeringspartiene og Venstre i Stortinget etter en avtale i fjor vår.

- Utflytting av statlige arbeidsplasser vil være en vitamininnsprøytning for Distrikts-Norge. Gjennom framtidsrettet distriktspolitikk gir vi våre barn og barnebarn friheten til å kunne bo og jobbe i alle landsdeler, sier Venstres kommunalpolitiske talsperson André Skjelstad.

– Vi har tro på at det finnes gode kompetansemiljø rundt i landet, og vil bruke statlige arbeidsplasser for å styrke disse. Skal vi trygge velferden fremover, må vi bruke kloke hoder i hele landet, sier kommunalkomité leder Helge André Njåstad (Frp).

Kritisk

Den planlagte utflyttingen har skapt reaksjoner blant både Oslo-politikerne på Stortinget og arbeidslivsorganisasjoner.

- Hundrevis av statsansatte ofres i regjeringspartienes og Venstres stemmesanking i valgkampen. De ansatte og deres familier går en høyst usikker tid i møte, sier Pål N. Arnesen, leder i YS Stat, til NTB.

Han mener utflyttingen river ned tilliten til staten som arbeidsgiver.

Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud er også kritisk til at planene ikke er diskutert med arbeidstakernes organisasjoner.

- Dette er ikke samarbeid. Politikere som sitter i posisjon, må ta inn over seg at staten er en arbeidsgiver med ansvar for de ansatte på lik linje med andre arbeidsgivere. Det vi er vitne til nå, er ikke et eksempel på hvordan en seriøs arbeidsgiver skal oppføre seg, sier han til NTB.