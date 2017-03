13 omkom i frontkollisjon mellom minibuss og pickup i Texas

(Dagbladet): Minst 13 personer omkom i frontkollisjon mellom en minibuss tilhørende en lokal menighet og en pickup sør i Texas onsdag, skriver nyhetsbyrået AP.

Ulykken fant sted klokken 12.23 lokal tid.

Det befant seg 14 personer i minibussen med kirkemedlemmer og én person i vanen.

Tre personer er bragt til sykehus med skader, men det er uvisst hvor alvorlige skadene er.

Det er foreløpig uvisst hva som er årsaken til ulykka.

Ifølge pastor for menigheten «First Baptist» i New Braunfels, Brad McLean, var passasjerene i minibussen pensjonister som hadde vært på et kortreff.

- Vi tenker på familiene. Vi vet at en av våre biler var involvert i ulykka. Vi venter på mer informasjon, sier pastoren til MySanAntonio.com.

Samtlige av de omkomne satt i minibussen.

Alle planlagte aktiviteter i kirka er avlyst, men kirka vil være åpen for dem som ønsker det utover kvelden.