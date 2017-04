15- og 13-åring stjal bil og kjørte over ni mil til Trondheim

(Dagbladet): To unge gutter på 13 og 15 år ble seint fredag kveld oppsøkt av politiet i Trondheim-bydelen Heimdal.

Ifølge politiet hadde guttene stjålet en bil i Kyrsæterøra i Hemne i Sør-Trøndelag. Ifølge Google Maps er kjøreturen fra Kyrsæterøra til Heimdal på 86,7 kilometer, og vil ta deg én time og et kvarter.

Guttene har forklart at bilen var åpen og at nøklene var inni bilen, opplyser politiet i Sør-Trøndelag

- De har stukket av hjemmefra og ble påtruffet i Trondheim av politiet rundt 23.30. Foreldrene hadde forsøkt å finne guttene etter at de forsvant, og klarte å lokalisere dem i Trondheim. Vi reiste deretter til stedet, og holder på med oppdraget nå, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt Astrid Metlid til Dagbladet.

Bilen skal ha stått åpen og med nøklene i utenfor et firma i Hemne.

- Vi har kommet til stedet og fått tatt rede på saken. Saken vil også følges opp fra politiets side, sier Metlid.

Guttene har altså på egen hånd kjørt nesten ni mil i den stjålne bilen.

- Det er for så vidt bra at det går bra. De er litt i yngste laget for det her, sier hun.

Hun vil også komme med en annen påminnelse etter hendelsen sent fredag kveld.

- Det er ikke så smart å gå fra bilen med nøklene i, sier hun.