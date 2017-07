15-åringen rømte fra institusjon før Marie (17) ble knivdrept. Politiet fikk melding om rømningen en time etter drapet

(Dagbladet): Politiet opplyste i forrige uke at den nå drapssiktede 15-åringen i Kristiansand hadde rømt fra en barnevernsinstitusjon tidligere på dagen onsdag.

Det var en privat institusjon i Evje og Hornnes kommune at 15-åringen rømte fra, og jenta skal ha bodd på et såkalt enetiltak, ifølge Fædrelandsvennen. Det har dermed ikke bodd andre ungdommer sammen med henne.

Avisa har tidligere omtalt at institusjonen meldte fra om rømningen først én time etter hendelsen på Sørlandssenteret.

- Vi fikk melding om rømningen rundt én time etter hendelsen, bekrefter Cecilie Pedersen Hille, fungerende påtaleansvarlig hos politiet i Agder overfor Dagbladet mandag.

Den nå drapssiktede 15-åringen var under omsorg av aksjeselskapet Næromsorg Sør (NOS), på oppdrag fra Bufetat og den lokale barnevernstjenesten, skriver NOS selv i en pressemelding.

- Hun har bodd på en av våre institusjoner på Sørlandet, inntil den tragiske hendelsen, skriver de.

Utover dette har de ikke mulighet til å gi ytterligere informasjon, grunnet taushetsplikt, heter det videre.

Dagbladet har forsøkt å komme i kontakt med daglig leder Lena Braathen på mandag, uten å lykkes. Fredag skrev hun i en sms til Dagbladet at «Vi har ingen kommentar til deres spørsmål».

Siktet for drap og drapsforsøk

Ei 15 år gammel jente er siktet for drap- og drapsforsøk etter at hun knivstakk sommervikar på Coop Obs Marie Skuland (17) og ei 23 år gammel kvinne som var kunde i butikken.

Marie (17) døde som følge av skadene. 23-åringen ligger på sykehus i Oslo og er kritisk skadd.

- Tilstanden framstår som alvorlig, men stabil, sier Hille mandag ettermiddag.

Fredag kom det ulike meldinger om tilstanden til 23-åringen. Sørlandet sykehus opplyste at hun var utenfor livsfare, mens politiet meldte at tilstanden fremdeles var kritisk, men stabil.

Mandag har politiet vært i kontakt med sykehuset flere ganger og fått bekreftet at tilstanden fremdeles karakteriseres som kritisk, men stabil.

Overføres til fengsel

15-åringen som er siket for drap og drapsforsøk i Kristiansand har vært innlagt på psykiatrisk avdeling for undersøkelse siden onsdag forrige uke. Hun overføres mandag til fengsel, hvor hun varetektsfengsles i to uker.

- I løpet av ettermiddagen blir hun transportert til ungdomsavdelingen ved Bjørgvin fengsel i Bergen, sier Hille.

Hun opplyser at etterforskningen av knivdrapet på Sørlandssenteret i Kristiansand forrige onsdag går framover.

- Vi har avhørt en del vitner i løpet av helga, og jobber for fullt med å undersøke elektroniske spor, som data og telefon, for å kartlegge. Motiv vil bli hovedfokus framover, sier Hille.

Oversikt over hendelsesforløpet

Politiet mener nå de har god oversikt over hendelsesforløpet.

- Den siktede har forklart seg og erkjenner ikke straffskyld. Vi har nå oversikt over hva som har skjedd og har fullt fokus på bakgrunnen, sier fungerende påtaleansvarlig.

Fredag ettermiddag ble det gjennomført avhør av den siktede 15-åringen. Det forrige forsøket på avhør ble avbrutt som følge av jentas helsetilstand. Hun ble videre frivillig innlagt på psykiatrisk avdeling.

15-åringens forsvarer, Hege Aarli Klem, sier jenta er preget av situasjonen og har det tøft.

- Det ble gjennomført avhør på fredag. Utover det har jeg ingen kommentar, sier Klem til Dagbladet mandag.

Kunden og sommervikaren ble knivstukket to ulike steder inne på Coop Obs-butikken, sier politiet. Utover det vil de ikke kommentere hendelsesforløpet ytterligere.

Motivet for drapet og drapsforsøket er foreløpig ukjent, og det er ikke bekreftet hvorvidt det var eller ikke var noen relasjon mellom de fornærmede og den siktede.

- Det er ingenting som tyder på at det er noen relasjon med noen av de fornærmede i saken. Men det er det vi jobber videre med nå for å få kartlegge, sier Hille mandag.

Innlagt på psykiatrisk

15-åringens helsetilstand ble undersøkt i helga, ved en psykiatrisk avdeling på Sørlandet. Politiet har tidligere opplyst at både politi og helsevesen kjenner til jenta fra tidligere.

Nødetatene har rykket ut på flere episoder med den drapssiktede 15-åringen.

- Jeg har ikke fått den skriftlige rapporten fra psykiater som har undersøkt henne. Men videre vil vi be om en full rettspsykiatrisk undersøkelse, sier Hille.

I utgangspunktet varetektsfengsles den siktede 15-åringen i to uker, med brev- og besøksforbud. Etter det vil politiet vurdere om fengslingen skal forlenges.

Bakgrunnen for varetektsfengslingen er begrunnet med fare for ødeleggelse av bevis. Etter disse to ukene i varetekt vil politiet vurdere blant annet om det er fare for gjentakelse.

Både hva rettspsykiatrisk sier og siktedes avhør vil også få betydning.

- Det er en helhetsvurdering. Det er fremdeles tidlig i etterforskingsfasen, sier Hille.

Etterlyser kvinne

Ifølge VG etterlyser politiet i Agder mandag ettermiddag sentrale vitner til hendelsen på Sørlandssenteret.

Det skal være snakk om en kvinne som tok hånd om den avdøde 17-åringen.

- Det er ikke sikkert hun selv føler hun er viktig, men hun kan sitte på informasjon som politiet synes er viktig, sier Hille til avisa.



Det er anslått at kvinnen er mellom 40 og 60 år, bar briller og en beige skulderveske.

Begravelse fredag

Avdøde Marie Skuland (17) gravlegges i Kristiansand på fredag, opplyser politiet.

- Familien ønsker at begravelsen skal være uten presse. De ønsker at nærmeste familie, venner og andre som vil ta avskjed med Marie, skal få kunne gjøre dette i fred, sier familiens bistandsadvokat Åse Johnsen Drabløs.

Ifølge bistandsadvokaten ønsker familien at det granskes i hva helsevesen og barnevern har gjort i forhold til 15-åringen som er siktet.

Det har tidligere kommet fram at den siktede 15-åringen har vært til behandling i barne- og ungdomspsykiatrien på Sørlandet sykehus i mange år. Til Dagbladet innrømmet direktør ved sykehuset, Jan-Roger Olsen, forrige uke at det ble gjort en feilvurdering av jentas psyke.