150 000 kroner for å ligge på ryggen, og gjøre ingenting i to måneder? Dette er jobben for deg

(Dagbladet): Søker: Unge, spreke og sunne menn som er villige til å ligge på ryggen, og gjøre absolutt ingenting i to måneder.

Lønn: 150 000 kroner.

Slik lyder stillingsannonsen utlyst av det medisinske instituttet underlagt Frankrikes romprogram. Det skriver The Guardian. For mange høres det kanskje ut som en drømmejobb, og at det til og med kan være for godt til å være sant, men bakgrunnen for utlysningen er alt annet enn tant og fjas.

De søker etter frivillige som er villige til å tilbringe 60 dager liggende rett ut på ryggen, for å kunne måle innvirkningen mikrogravitet, en form for «virtuell» vektløshet, har på kroppen.

Regler

De 24 kandidatene, som skal være menn mellom 20 og 45 år, som ikke røyker, og som har en BMI mellom 22 og 27, vil gjennomgå en rekke tester både før og etter det to måneder lange sengeoppholdet.

Arnold Beck, som er koordinator for eksperimentet, forteller til 20 Minutes at målet er å gjenskape forholdene på Den internasjonale romstasjonen (ISS).

Han advarer samtidig om at jobben er langt tøffere enn mange ser for seg, og at det er forventet at deltakerne skal spise, vaske seg og gå på toalettet mens de ligger i senga.

- Regelen er at minst en av skulderne skal være i kontakt med senga eller sengeramma til enhver tid, sier han.

Søk her

I to uker etterpå, vil deltakerne måtte gjennomgå en rekke tester for å kartlegge hva slags effekt de 60 dagene har hatt på kroppen.

Noen av effektene de vil forsøke å skape en dypere forståelse for, er synkende blodtrykk, svimmelhet, lavere beintetthet og muskelsvinn.

Skulle dette likevel virke interessant, er det fullt mulig å søke her.