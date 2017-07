(Dagbladet): Ei gruppe på 20 kvinnelige IS-krigere som skal ha barrikadert seg med våpen og eksplosiver i en tunnel under ruinene av gamlebyen i Mosul, ble forrige uke arrestert av irakiske myndigheter.

Kvinnene skal ha vært fra blant annet Russland, Tyrkia, Canada, Libya og Syria, skriver The Guardian.

En av de arresterte er 16 år gamle Linda Wenzel fra Tyskland. Det bekreftes av statsadvokat Lorenz Haase i Dresden, ifølge The Guardian.

- Vil hjem

Til avisa sier han at Linda Wenzel «er lokalisert og identifisert i Irak».

16-åringen skal også selv ha snakket med flere tyske medier, blant annet kringkasterne NDR og WDR, samt avisa Sueddeutsche Zeitung, fra et militært sykehus i Bagdad.

Ifølge dem ønsker 16-åringen nå å reise hjem.

- Jeg vil vekk herfra, skal jenta ha uttalt.

Og videre:

- Jeg vil komme meg vekk fra krigen, fra de mange våpnene og alt bråket.

- Angrer og vil samarbeide

Hun skal også ha tilføyet:

- Jeg vil bare reise hjem til familien min.

Statsadvokat i Dresden sier ifølge The Guardian at han ikke kan si noe om forholdene jenta lever under nå.



De tyske mediene som skal ha snakket med 16-åringen skriver at hun har fortalt dem at hun angrer på at hun ble med IS, og at hun ønsker å samarbeide med myndighetene og bli utlevert til Tyskland.

De skriver også at jenta skal ha et skuddsår i venstre lår, og en annen skade i det høyre kneet. Skadene skal hun ha fått i et helikopterangrep, skriver The Guardian.

Selv skal jenta ha sagt følgende om skadene:

- Det går bra med meg.

Forsvant i fjor

Rett etter arrestasjonen forrige uke rådet det en viss usikkerhet rundt jentas identitet fordi hun ikke snakket arabisk, og man trodde derfor innledningsvis at hun tilhører den irakiske minoritetsfolkegruppa Yazidi.

Linda Wenzel forsvant fra landsbyen Pulsnitz 1. juli i fjor. Det var et halvt år tidligere at hun skal ha begynt å fatte interesse for islam. Foreldrene sier til RTL at de ikke fattet mistanke om at noe var galt.

- Vi tenkte ikke over det, og kjøpte Koranen til henne, sier mora.

Jenta begynte hun å høre på arabisk musikk i stedet for rapmusikk, og hun skal ha bedt rektor på skolen om å få lov til å dekke til hodet med sjal.

Etterforsker

Wenzel skjulte det faktum at hun allerede hadde konvertert. Under ramadan fortalte hun foreldrene sine at hun slanket seg. Tyske myndigheter etterforsker nå om hun har blitt rekruttert av jihadistgrupper på internett.

Den dagen Linda Wenzel forsvant, skal hun ha sagt til foreldrene at hun skulle sove hos ei venninne.

Da hun ikke kom hjem dagen etter, ble mora mistenksom.

Da hadde jenta allerede flydd til Istanbul.