16-år gammel IS-kriger arrestert: Undersøker om det kan være savnet tysk skolejente

(Dagbladet): Bilder av en tenåringsjente som er blitt arrestert av irakisk politi er de siste dagene blitt delt på sosiale medier.

En gruppe på 20 kvinnelige IS-krigere som skal ha barrikadert seg med våpen og eksplosiver i en tunnel under ruinene av gamlebyen i Mosul, er blitt arrestert av irakiske myndigheter. Kvinnene skal ha vært fra blant annet Russland, Tyrkia, Canada, Libya og Syria, skriver The Guardian.

Blant de arresterte er en tenåringsjente som passer beskrivelsen til den 16 år gamle skolejenta Linda Wenzel, som forsvant fra sine foreldres hjem i Sachsen, Tyskland i fjor sommer.

- Snakker bare tysk

Tyske myndigheter undersøker nå om det kan være den samme jenta som nå er blitt arrestert i Irak. En statsadvokat i Sachsen har bekreftet at tyske myndigheter etterforsker saken.

- Det har vist seg å være vanskelig å kommunisere med Irak, men vi gjør alt vi kan for å finne ut om den arresterte jenta er Linda Wenzel, sier talsmann Lorenz Haase til The Guardian.

En irakisk parlamentariker har postet bilder av den arresterte jenta på sin private Facebook- og Twitter-konto, der hun hevder at jenta er snikskytter for IS.



Bildene viser den unge jenta som blir ført bort av irakisk politi. Hun ser sliten og blek ut, og er dekket i støv og skitt.

Rett etter arrestasjonen rådet det en viss usikkerhet rundt jentas identitet fordi hun ikke snakket arabisk, og man trodde derfor innledningsvis at hun tilhører den irakiske minoritetsfolkegruppa Yazidi.

- Hun snakker ikke kurdisk, hun snakker bare tysk med unntak av noen få arabiske ord, skriver parlamentarikeren, som avviser påstandene om at jenta er Yazidi.

Hun skriver videre at de har vært i kontakt med både jentas foreldre og de aktuelle myndighetene, og at hun har fått bekreftet at jenta er tysk.

Rekruttert på internett

Linda Wenzel forsvant fra landsbyen Pulsnitz 1. juli i fjor. Det var et halvt år tidligere at hun skal ha begynt å fatte interesse for islam. Foreldrene sier til RTL at de ikke fattet mistanke om at noe var galt.

- Vi tenkte ikke over det, og kjøpte Koranen til henne, sier moren.

Jenta begynte hun å høre på arabisk musikk i stedet for rapmusikk, og hun skal ha bedt rektor på skolen om å få lov til å dekke til hodet med sjal.

Wenzel skjulte det faktum at hun allerede hadde konvertert. Under ramadan fortalte hun foreldrene sine at hun slanket seg. Tyske myndigheter etterforsker nå om hun har blitt rekruttert av jihadistgrupper på internett.

Den dagen Linda Wenzel forsvant, skal hun ha sagt til foreldrene at hun skulle sove hos ei venninne. Da hun ikke kom hjem dagen etter, ble moren mistenksom.

Da hadde jenta allerede flydd til Istanbul. Der slutter også alle spor.

I etterkant har familien funnet flere ting som Wenzel har holdt skjult - som et bønneteppe, hundrevis av islamske bilder og en tablet med en egen Facebook-konto, der hun skal ha snakket om ting som «bønn» og «endetid» med arabiske venner, skriver RTL.