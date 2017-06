17-åring funnet drept ved barneskole i Sverige - to unge menn pågrepet

(Dagbladet): To personer er pågrepet, mistenkt for å ha vært involvert i drapet på en 17 år gammel gutt som søndag ble funnet død ved en skole i Åkersberga utenfor den svenske hovedstaden Stockholm. Det skriver Aftonbladet.

De to pågrepne beskrives begge som unge menn av politiet:

- Den ene er mistenkt for å ha stått bak drapet, og den andre er mistenkt for medvirkning til drap, sier Kjell Lindgren ved politiet i Stockholm til avisa.

Det var like før klokka 11 søndag at to personer som var ute og luftet hundene fant 17-åringen død i et skogområde like ved barneskolen Söraskolan, ifølge Expressen.

I løpet av ettermiddagen gikk politiet til pågripelse av en ung mann, som er mistenkt for drapet. Rundt midnatt ble ytterligere en mann pågrepet, mistenkt for medvirkning til drap, skriver Aftonbladet.

- Vi har startet innledende avhør, men vi har foreløpig ikke så mye mer å si, sier Lindgren.

Politiet vil foreløpig ikke si noe mer om omstendighetene rundt drapet.