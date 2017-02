1,8 millioner mener Trump er for vulgær til å møte dronningen. I dag faller dommen i Storbritannia

(Dagbladet): Det britiske parlamentet skal i dag debattere om hvorvidt Donald J. Trump skal nektes et offentlig besøk til Storbritannia.

Dette etter at 1,8 millioner har underskrevet en kampanje mot USAs president. Der står det at «Trumps kvinnehat og vulgære framferd er veldokumentert».

Aksjonens bakmenn mener også at et Trump-besøk ville gjort skam på dronningen.

- Vi bør ikke rulle ut den røde løperen, sier London-borgermester Sadiq Khan, ifølge Huffington Post.

Kritisk London-borgermester

Khan er en av dem som støtter kampanjen.

Han trekker fram Trumps nå forføyede innreiseforbud som årsak til at han ikke vil ha noe offentlig besøk, ifølge Associated Press.

Når en amerikansk president kommer på besøk, er det vanligvis en stor hendelse i Storbritannia.

Tradisjonen tilsier at dronning Elizabeth er vertskap. Hvis Trump nektes dette, ville det vært et svært tydelig politisk signal.

May for besøk

Det ville også vært i mot regjeringen og Theresa Mays ønske.

Statsministeren har gått ut offentlig og forsvart beslutningen om å invitere Trump på statsbesøk. Den konservative lederen har også hatt et møte i Washington med republikaneren.

- Våre to land har et unikt forhold, sa May da hun møtte Trump som på sin side hyllet Storbritannia for Brexit.

Regjeringen har likevel en plikt til å svare på ethvert opprop med over 10.000 underskrifter.

- Jeg har klart å bygge videre på forholdet vi har til vår viktigste allierte, og få noen svært viktige avtaler med herr Trump, sa May ved forrige månedskifte, ifølge The Guardian, om forholdet mellom USA og Storbritannia.

- Hva mer må Trump gjøre

Da var hun i debatt med Labour-leder Jeremy Corbyn.

Han kritiserte Trumps daværende innreisenekt til USA for statsborgere fra syv land, og gikk også ut mot presidentens uttalelser angående tortur.

- Hva mer må Trump gjøre før statsministeren vil høre på de 1,8 millionene som har bedt om å trekke tilbake Trumps invitasjon, uttalte Jeremy Corbyn.

Donald Trump kommer selv ikke til å holde noen appell til de britiske politikerne foran dagens avgjørelse, ifølge The Telegraph.