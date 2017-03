19-åringen skal ha knivdrept ni år gammel gutt og delt skrytevideo av drapet på «det mørke nettet»

(Dagbladet): Tysk politi har igangsatt en omfattende jakt på en mistenkt drapsmann, etter at en sjokkerende video som viser drapet på en niåring dukket opp på «det mørke nettet».

En 19 år gammel mann er mistenkt for å stå bak drapet, før han så skal ha lastet opp en «skrytevideo» som angivelig viser at han dreper den ni år gamle nabogutten, melder det tyske nyhetsbyrået dpa.

Det mørke nettet, eller «Dark Web», er populære navn på en tjeneste som via kryptering gjør at brukerne i stor grad kan skjule sin identitet for myndighetene, og fra alle andre som måtte ha interesse av å spore nettbrukere.

- Målløse og sjokkerte

En bekjent av den mistenkte gjerningsmannen skal ha varslet politiet, etter at han selv fant videoen på det mørke nettet, opplyser en talsperson for politiet i byen Herne, ifølge dpa.

Politiet fant kort tid etter liket av den ni år gamle gutten i kjelleren i huset der den antatte gjerningsmannen bor, i byen Herne i Nordrhein-Westfalen.

- Vi er målløse og sjokkerte. Vi sørger sammen med familien, sier Frank Dudda (SPD), ordfører i Herne, ifølge dpa.

Etterforskerne sier at 19-åringen er «åpenbart gjennkjennelig» i videoen, samt på bilder, som nå også har spredt seg på det åpne nettet. På både bilder og videoer står den antatte gjerningsmannen over liket av niåringen med hendene tildekket med blod, skriver dpa.

Advarer befolkningen

Politiet advarer befolkningen om at mannen er bevæpnet. De varsler videre at mannen kan utgjøre en fare, delvis basert på av uttalelser han selv skal ha kommet med - der han advarer om flere mulige lovbrudd. Han skal også ha snakket om at han ønsket å ta sitt eget liv.

Tenåringen var ikke kjent for politiet før hendelsen, men politiet etterforsker nå om han også kan knyttes opp mot andre kriminelle aktiviteter, skriver dpa.

Innenriksminister Ralf Jäger (SPD) i North Rhine-Westphalia, sier at filmen sjokkerte etterforskerne. Han kan ikke huske å ha hørt om en sak der gjerningspersonen «filmer og publiserer video av drapet».

Polititet har nå satt inn store styrker i jakten på 19-åringen, melder BBC. Politihelikopter, politihunder og et stort antall personell er involvert i jakten.

Det mørke nettet

Alle som benytter seg av visse krypteringsverktøy kan med enkelhet besøke nettsider som befinner seg på den mørklagte delen av nettet - forutsatt at man kjenner adressen til den spesifikke siden man ønsker å besøke.

Selv om mye av trafikken og aktiviteten på det mørke nettet er langt fra kriminell, er det utvilsomt et betydelig problem at kriminelle bruker tjenestene for å skjule sin identitet. Politiet i Norge har også tidligere varslet at det blir stadig vanligere blant kriminelle å bruke «det mørke nettet» til å handle narkotika, våpen, falske identitetsdokumenter, kompromitterte kredittkort, stjålne varer og seksuelle overgrepsbilder av barn, ifølge NTB.

PST, FBI, Interpol og andre politibyråer og etterretningstjenester har i stor grad lyktes med å spore opp mørkenett-brukere. Det har også i enkelte tilfeller lyktes politiet å stenge nettsider som befinner seg på «det mørke nettet».