20-åring siktet for å ha drept fire i løpet av få dager. Fetteren (20) siktet for tre av drapene

NEW YORK (Dagbladet): Den grufulle drapssaken, som nå rulles opp i Bucks County utenfor Philadelphia, ryster USA. I løpet av drøyt 48 timer i forrige uke forsvant fire unge menn.

Jimi Tar Patrick (19) møtte aldri opp på jobb på torsdag. Det gjorde heller ikke Mark Sturgis (22) eller Tom Meo (21) på lørdag. 18 år gamle Dean Finocchiaro ble sist sett fredag kveld.

Mandag ble Cosmo DiNardo (20) arrestert for en ikke-relatert hendelse. Så ble han trukket inn i saken, og noen dager seinere tilsto han drapene. I avhørene skal også Dinardo ha implisert fetteren Sean M. Kratz. Fredag ble Dinardo siktet for alle fire drapene, mens Kratz er siktet for tre av dem, melder NBC News.

Lokket

Mange amerikanske medier beskriver de grufulle drapene i detalj basert på opplysninger fra politiet og avhør med DiNardo.

Ifølge New York Times hevder politiet at de drapssiktede fetterne skal ha lokket de unge ofrene til en avsidesliggende landbrukseiendom, som eies av foreldrene til Dinardo.

Alle ofrene skal ha kjent hverandre. Én av dem, Jimi Tar Patrick, skal ha vært en tidligere skolekamerat av DiNardo. De fire ble skutt. Én av dem ble også slått i hodet med en gravemaskinskuffe. Tre av likene skal ha blitt forsøkt brent i en ombygd oljetank.

Ifølge CBS News hevder Kratz at det var DiNardo som skjøt alle fire. Ved å tilstå drapene unngår Dinardo at påtalemyndigheten ber om dødsstraff.

Kratz har tyveri og innbrudd på rullebladet fra tidligere. Han skal i avhør ha innrømmet at han planla å rane noen av ofrene, og at han var tilstede under tre av drapene, men at han ikke var delaktig, skriver New York Times.

Likene ble funnet etter en omfattende leteaksjon hvor hunder markerte på stedet hvor de ble funnet nede i ei grop på eiendommen til foreldrene til DiNardo.

- Unnskyld

- Unnskyld, sa DiNardo da han torsdag ble ført inn i en politibil.

Så langt har ikke myndighetene funnet noe klart motiv for drapene.

- Jeg vet ikke om vi noensinne vil kunne besvare det spørsmålet, sier statsadvokat Matthew D. Weintraub i Bucks County, ifølge New York Times.

DiNardo har en forhistorie med psykisk sydom. I fjor sommer var han tvangsinnlagt på psykiatrisk sykehus. Han er også en kjenning av politiet. Ettersom han hadde vært tvangsinnlagt, hadde han ikke lov til å være i besittelse av våpen. Men han ble siktet for våpenbesittelse i februar. Han skal også ha brukt minst to skytevåpen i drapene, sier etterforskerne til nyhetsbyrået Associated Press.