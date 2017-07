20-åring tilstår å ha drept de fire mennene som forsvant sporløst med to dagers mellomrom

(Dagbladet): I løpet av drøye 48 timer forsvant fire unge menn i Bucks County utenfor Philadelphia.

Jimi Tar Patrick (19) møtte aldri opp på jobb på torsdag. Det gjorde heller ikke Mark Sturgis (22) eller Tom Meo (21) på lørdag.

18 år gamle Dean Finocchiaro ble sist sett fredag kveld.

Tilsto

Forsvinningen har fått enorm oppmerksomhet i USA, og torsdag fant myndighetene menneskelevninger i en grop på den aktuelle eiendommen. Samtidig bekreftet de at de hadde identifisert en av de avdøde som 18 år gamle Finocchiario.

Men politiet har funnet levningene etter flere personer i gropa.

Dagen i forveien, onsdag, pågrep også politiet 20 år gamle Cosmo DiNardo, for å ha forsøkt å selge bilen til en av de savnede dagen etter at vedkommende forsvant.

Og torsdag tilsto DiNardo å ha drept alle de fire mennene, fortalte DiNardos forsvarer Paul Lang utenfor retten.

- Mr. DiNardo har i kveld tilstått til statsadvokaten å ha deltatt i drapene på de fire unge mennene. I bytte mot en tilståelse ble Mr. DiNardo lovet av statsadvokaten at han vil spare hans liv ved ikke å kreve dødsstraff, sier Lang, ifølge The New York Times.

I tillegg skal DiNardo ha fortalt etterforskerne hvor likene er.

- Jeg beklager, sa DiNardo da han ble ført ut av rettsbygningen, ifølge nyhetsbyrået AP.

Forsøkte å selge bil

20-åringen ble pågrepet allerede mandag for en urelatert våpenforseelse. Kausjonen ble satt til 850 000 kroner, som ble betalt av mannens far.

Men da DiNardo onsdag ble pågrepet for å ha forsøkt å selge en av de forsvunne mennenes bil, ble kausjonen satt til 40 millioner kroner.

Det var en venn 20-åringen som fortalte politiet at DiNardo forsøkte å selge ham en Nissan Maxima fra 1996. Denne bilen skal ha tilhørt 21 år gamle Tom Meo, og hans livsviktige diabetesmedisin ble finnet i kjøretøyet.

Ifølge Meos foreldre dro han aldri noe sted uten medisinen, da den var livsviktig for ham.

Mark Potash er faren til 22 år gamle Sturgis. Han forteller til New York Times at den siste uka har vært en voldsom påkjenning.

- Det er så grusomt. Jeg har aldri opplevd noe så forferdelig i mitt liv, forteller han.

DiNardo er sønnen til ekteparet som eier den store landbrukseiendommen. Så langt har ikke påtalemyndigheten avslørt noe om hvordan den eller de som ble funnet i gropa på eiendommen døde, eller hvordan de kom dit.

Man de har sagt at de tror en traktor kan ha vært på eiendommen.

Minst tre av de fire ofrene kjente hverandre fra før. Det er ikke kjent om gjerningsmannen hadde noen direkte kobling til dem, men New York Times skriver at DiNardo og Patrick er venner på Facebook.