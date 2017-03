200 sivile i Mosul kan ha blitt drept i amerikansk luftangrep

USA etterforsker en rapport fra lokale kilder som sier at den amerikanskledede koalisjonen i Irak har drept om lag 200 sivile i Mosul nylig.

New York Times skriver at den militære koalisjonen USA leder i Irak skal etterforske opplysningene om at så mange som 200 sivile har blitt drept i nylige amerikanske luftangrep i den irakiske byen Mosul.

Flere drept i angrep

Tirsdag ble det meldt at minst 30 sivile ble drept i et luftangrep i Raqqa fra den amerikanskledede koalisjonen. I forrige uke skal 49 mennesker ha blitt drept da amerikanske fly bombet en landsby vest i Aleppo-provinsen i Syria. USA har ikke bekreftet de lokale kildenes anslag av drepte i noen av tilfellene. Nå vil de etterforske anklagene i Mosul-rapporten.

- Koalisjonen har åpnet en formell etterforskning på sivildrap og troverdigheten rundt anslagene av tall i henhold til denne anklagen, sier en talsmann Joseph E. Scrocca i den amerikanskledede kommandoen i Bagdad. Han sier prosessen vil ta tid ettersom det har blitt sådd tvil rundt de aktuelle datoene, skriver NTB.

Ledere i det amerikanske militæret sier luftangrepene i Syria og Irak har økt i kampen om å presse ekstremistgruppen IS på flere fronter.

200 sivile i Mosul

Rapportene om de mange døde i Mosul kom først i går.

Ifølge brigadegeneral Mohammed al-Jabouri, som leder de irakiske regjeringsstyrkens forsøk på å gjenerobre Mosul fra den ytterliggående islamistgruppa IS, ble det funnet 108 drepte i ruinene av en bygning i al-Jadida-distriktet, blant dem kvinner og barn. Det etter at en bygning kollapset som følge av en eksplosjon onsdag kveld.

The Telegraph meldte at flyangrep fra den amerikanske koalisjonen skal ha drept så mange som 230 personer. Ifølge avisa ble døde hentet ut fra tre bygninger som ligger inntil hverandre, natt til torsdag og torsdag.

Over 200 av ofrene kan være sivile, melder avisa.

Løytnant John J. Thomas, sier de per nå ikke vet om eksplosjonen var forårsaket av luftangrep fra den amerikanskledede koalisjonen, eller om det var en bombe eller mine utplassert av Den islamske stat (IS).

- Det er et komplisert spørsmål, og vi har bokstavelig talt hatt folk som har jobbet med dette døgnet rundt for å fosøke å forstå det, sier han til New York Times.

Bygninger i ruiner

Bygningen ble lagt i ruiner onsdag kveld, ifølge brigadegeneral Jabouri da bombefeller plassert av IS eksploderte. Dette er blant forholdene amerikanerne nå undersøker.

Ifølge Mosul Eye er det funnet 130 døde i ruinene av bygningen. Ifølge nettstedet, som blir drevet av irakiske aktivister, ble området bombet to ganger onsdag.

Den kurdiske TV-stasjonen Rudaw meldte om 230 døde.

Irakiske regjeringsstyrker og deres allierte har de siste ukene gjennomført en storstilt offensiv for å gjenerobre Vest-Mosul fra den ytterliggående islamistgruppa IS.

- Flyangrep

Flyangrepet skal ha skjedd i Jadida-nabolaget i Vest-Mosul. Den ytterliggående islamistgruppa IS, kontrollerer Vest-Mosul.

- IS truer med å skyte dem som forsøker å flykte fra byen, forteller Bruno Geddo, som leder FNs høykommissær for flyktningers (UNHCR) virksomhet i Irak.

UNHCR mener så mange som 400 000 fortsatt er fanget i Mosuls gamleby. Det skal trolig være ytterligere 200 000 mennesker i Vest-Mosul, anslår UNHCR.

- Det verste gjenstår. Når 400 000 paniske og sultne mennesker er innesperret i gamlebyen, kommer det før eller siden til å koke over, noe som vil resultere i at et stort antall strømmer ut, sier han.