2013: Her får Blå-skytteren juling etter å ha vist nazi-hilsen og knivstukket blitzer

(Dagbladet): Den 24 år gamle mannen som er siktet for å ha skutt fire personer ved utestedet Blå i Oslo natt til søndag, er tidligere straffedømt for en rekke forhold. Blant annet grov vold, ran, narkotikabesittelse, vold mot politiet og en rekke trusler mot både politi, andre offentlig ansatte og sivile.

Dagbladet har vært i kontakt med mannens forsvarer, Tor Even Gjendem, som ikke ønsker å uttale seg om tidligere forhold.

I en dom fra Oslo tingrett fra 2013 beskrives mannen som «depressiv og aggressiv».

Det opplyses at han har psykiske problemer, at han i perioder har brukt anabole steroider og narkotika, og at han «synes å ha et rusproblem». Det ble derfor lagt til grunn at de straffbare handlingene mannen ble dømt for, var knyttet til tiltaltes problemer.

Knivstakk blitzer

I 2013 ble mannen dømt for en knivstikking utenfor Blitzhuset i Oslo.

Det var om ettermiddagen fredag 6. september 2013 at mannen, som den gang var 20 år gammel, og en kompis stilte seg opp foran en gruppe blitzere utenfor Blitzhuset i Pilestredet.

24-åringen hevdet i retten at han «følte at blitzerne så stygt på dem». Han og kameraten skal derfor ha begynt å le høyt av blitzerne i et forsøk på å terge dem.

Ifølge dommen gjorde 24-åringen og kompisen nazi-hilsener, ropte «sieg heil» og kalte blitzerne for landssvikere, noe som førte til et ordentlig slagsmål.

I dommen fra Oslo tingrett heter det at 24-åringen og kompisen dro fram hver sin kniv idet de krysset gata og gikk mot blitzerne. En ung mann som befant seg på innsiden av Blitzhuset, løp ut for å se hva som foregikk. 24-åringen kom mot ham og stakk den unge mannen gjentatte ganger med en kniv. Både fornærmedes og 24-åringens DNA ble seinere funnet på kniven, som var rundt 30 centimeter lang.

«De knivstakk kompisen min»

Etter knivstikkingen oppsto det fullt kaos, da personer tilknyttet Blitz-miljøet gikk til motangrep med stoler og planker.

«Ikke la dem slippe unna med det her!» og «De knivstakk kompisen min!» ropes det i videoen, som også viser hvordan Blå-skytteren og kompisen blir slått med planker.

Både 24-åringen, som søndag ble siktet for skyteepisoden utenfor Blå, og den medtiltalte kameraten hans, fikk store skader i motangrepet.

- Etter gode vitnebeskrivelser sporet vi to mistenkte til en leilighet ikke langt unna. De hadde fått skikkelig juling og hadde kuttskader. Disse ble sendt til sykehus også. Det ble også funnet en kniv i leiligheten, sa operasjonsleder Ola Krokan i Oslo-politiet til Dagbladet den gang.

Politiet avviste den gang at mennene tilhørte et høyreekstremt miljø.

Kastet støvsuger mot politiet

Tidligere samme år, mer nøyaktig 12. april 2013, kastet han ei jernstang mot en mannlig politibetjent da sistnevnte kom for å pågripe ham i Oslo. «Videre kastet han en støvsuger mot politibetjent N.N., politibetjent N.N. og politibetjent N.N.» Han traff en av politibetjentene i beinet med en av gjenstandene, og slo videre med et støvsugerrør mot to av de andre.

Ved samme anledning truet han også en av politibetjentene med at han skulle drepe ham, ifølge dommen.

En gang før 12. april samme år kjøpte han ei hagle, uten å være i besittelse av våpentillatalse, formentlig i Lillestrøm. Dette skytevåpenet ble seinere brukt til å avfyre et skudd i en leilighet i Oslo 12. april.

I forbindelse med pågripelsen ble det også gjort et beslag av tre rivotriltabletter, som inneholder det narkotiske virkestoffet clonazepam.

For dette, og en rekke andre forhold, ble 24-åringen i 2013 dømt til to år og åtte måneders fengsel.

Dommene mot den unge mannen strekker seg så langt tilbake som til 2009, da han som 15-åring ble dømt for tyveri, trusler mot offentlig ansatte, trusler mot en politimann og flere andre forhold.