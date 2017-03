22-åring reddet fra to måneder langt voldtektsmareritt: Da politiet stoppet bilen, skjønte de at noe var galt

(Dagbladet): Søndag kom politiet i Queensland i Australia over en 22 år gammel britisk kvinne som hadde vært utsatt for omfattende overgrep og vold i en periode på to måneder.

Politiet stoppet en bil etter at den 22 år gamle kvinnen, som satt bak rattet, ikke hadde betalt for drivstoff på en bensinstasjon. Det var da de så skadene hun hadde i ansiktet.

Politiinspektør Paul Hart sa at politiet umiddelbart skjønte at noe var galt.

- Hun fortalte politiet at overgriperen gjemte seg i kjøretøyet. De gjennomsøkte bilen, og fant ham i bagasjerommet sammen med eiendelene deres, sier Hart ifølge BBC.

Skader

Ifølge myndighetene møttes de to i Cairns nord i Queensland for tre måneder siden. De ble enige om å dra på en «road trip», men på et tidspunkt «skar det seg mellom dem».

Den arresterte mannen, en 22 år gammel mann fra Cairns, er nå siktet for en rekke forhold - deriblant voldtekt, vold, kvelning og frihetsberøvelse.

Kvinnen, som har vært på rundreise i Australia siden 2015, blir behandlet for bruddskader i ansiktet, samt kuttskader andre steder på kroppen.

- Katastrofalt

Hart forteller videre at fordi overgrepene har pågått over så langt tid, sliter den unge kvinnen også med psyken.

- Det som har skjedd med denne kvinnen er katastrofalt, og vi setter inn alle ressurser for å hjelpe henne i denne vanskelige tiden.

Etter at hun ble funnet søndag, har hun vært i kontakt med familie i Storbritannia og venner i Australia. Hart roser henne for motet hun demonstrerer når hun nå forklarer seg for myndighetene.

Den arresterte 22-åringen vil også bli siktet for besittelse av narkotika, samt å forhindre politiets arbeid.

Han vil bli framstilt for retten den 23. mai.