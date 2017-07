23-åringen som ble skadd i knivstikkingen i Kristiansand er ikke lenger kritisk skadd

(Dagbladet): Tilstanden til den 23 år gamle kvinnen som ble knivstukket på Sørlandssenteret onsdag er ikke lenger betegnet som kritisk skadd.

Det sier direktør i Sørlandet sykehus til TV2.

– Slik det er vurdert nå vil kvinnen overleve, sier han til kanalen.

Under en pressekonferanse torsdag opplyste politiet at en 23 år gammel kvinne som ble knivstukket inne på Coop Obs-butikken på Sørlandssenteret onsdag var betegnet som kritisk skadd. Hun var kunde i butikken.

- Kl. 11.30 ble hennes situasjon er nedgradert fra kritisk til alvorlig, men stabil. Det ser vi på som en positivt utvikling, sier direktør ved sykehuset, Jan-Roger Olsen til Dagbladet fredag.

Olsen sier at det skadene per nå ikke er vurdert som livstruende.

- Det er fremdeles en alvorlig situasjon. Hun er fremdeles ved Oslo universitetssykehus og jeg har ikke fått noen melding om overflytting eller noe slikt, sier han videre.

Siktet for drap

Ei 15 år gammel jente knivstakk to personer på to forskjellige steder inne på Coop Obs-butikken på Sørlandssenteret. Hun er siktet for drap og drapsforsøk.

17 år gamle Marie Skuland fra Kristiansand døde som følge av skadene. Hun var ansatt som sommervikar på Coop Obs.

Den sikta 15-åringen hadde tidligere på dagen rømt fra en barnevernsinstitusjon på Sørlandet.

Til Dagbladet sier fungerende påtaleansvarlig Hille at det vil bli forsøkt avhør av den sikta 15-åringen i ettermiddag.

- Videre utover dagen og helga fortsetter vi med vitneavhør og en del teknisk, sier hun.

- Hvor mange vitner er det snakk om?

- Det er relativt mange, uten at jeg kan si noe mer konkret enn det. Det er snakk om et tosifret tall. Det har skjedd på offentlig sted med mange til stede, svare Hille.

På grunn av at siktede ikke har forklart seg ennå, har ikke politiet kommet lenger i etterforskingen av motiv eller årsak.

Ønsker svar

Dagbladet har vært i kontakt med bistandsadvokat til avdødes familie, Åse Johnsen Drabløs, fredag morgen. Hun sier familien ønsker svar.

- Familien ønsker å få vite hva som har skjedd og hvorfor siktede har gjort dette, sier hun.

Dagbladet kommer med mer.