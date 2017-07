24-åring bak Blå-skyting framstilles for fengsling tirsdag

Det får NTB opplyst ved krimvakta i Oslo politidistrikt. Mannens forsvarer, Tor Even Gjendem, sier til Dagbladet at 24-åringen allerede har samtykket til fengsling.

- Derfor går saken sannsynligvis som kontorforretning, sier Gjendem.

Kontorforretning innebærer at en dommer alene vurderer dokumentene før hen avgjør om hvorvidt politiet skal få medhold i sin begjæring om varetektsfengsling.

Den siktede 24-åringen erkjenner straffskyld for grov kroppskrenkelse, men ikke for drapsforsøk. Han sier at han skjøt spontant - men ikke for å drepe. Han har forklart at han avfyrte skuddene fordi han ikke fikk komme inn på utestedet natt til søndag.

- Han opplever at han har skutt med en vinkel som ikke var egnet til å kunne medføre dødsfall. Derfor erkjenner han ikke straffskyld for drapsforsøk, men han bekrefter hendelsesforløpet politiet har beskrevet, sa Gjendem til Dagbladet søndag ettermiddag.

Ingen alvorlig skadd

Ingen av personene som ble skutt, er alvorlig skadd.

24-åringen er tidligere straffedømt for en rekke forhold. Blant annet grov vold, ran, narkotikabesittelse, vold mot politiet og en rekke trusler mot både politifolk og sivile. I 2013 ble mannen blant annet dømt for ulovlig kjøp og bruk av våpen. Mannen skjøt ifølge dommen ut av et vindu i en bygård på Frogner som vendte ut mot veien. Ingen ble skadd i hendelsen.

I 2013 ble han også dømt for en knivstikking utenfor Blitz-huset i Oslo. Da ropte han og en kamerat ifølge dommen «sieg heil» og ukvemsord mot blitzerne, før det oppsto et slagsmål.

«De knivstakk kompisen min»

I dommen fra Oslo tingrett heter det at 24-åringen og kompisen dro fram hver sin kniv idet de krysset gata og gikk mot blitzerne. En ung mann som befant seg på innsiden av Blitzhuset, løp ut for å se hva som foregikk. 24-åringen kom mot ham og stakk den unge mannen gjentatte ganger med en kniv. Både fornærmedes og 24-åringens DNA ble seinere funnet på kniven, som var rundt 30 centimeter lang.

Etter knivstikkingen oppsto det fullt kaos, da personer tilknyttet Blitz-miljøet gikk til motangrep med stoler og planker.

«Ikke la dem slippe unna med det her!» og «De knivstakk kompisen min!» ropes det i videoen, som også viser hvordan Blå-skytteren og kompisen blir slått med planker.

Retten fant det «bevist utover enhver rimelig tvil at blitzerne først brukte stolene til å slå tiltalte (24-åringen, red.anm.) og vennen med, etter at tiltalte hadde tatt frem kniven».

Både 24-åringen, som søndag ble siktet for skyteepisoden utenfor Blå, og den medtiltalte kameraten hans, fikk store skader i motangrepet.

(NTB/Dagbladet)