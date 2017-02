28 mennesker skadet da bil kjørte inn i folkemengde i USA

(Dagbladet): Minst 28 personer er sendt til sykehus etter en bil kjørte inn i en folkemengde som så på Mardi Gras-paraden i New Orleans lørdag kveld.

Fem av disse skal være kritisk skadet, melder CNN, men det skal ikke være snakk om livstruende skader.

- Foreløpige rapporter går ut på at et titalls personer er kritisk skadd, sier polititalskvinne Ambria Washington til lokalavisa The Times-Picayune.

Episoden fant sted like før klokka 19 lokal tid.

Greg McNeely var vitne til episoden og sier det var en pickup som kom farende inn i folkemengden.

- Han tok ut flere rader med folk, sier McNeely om føreren.

Ifølge CNN er én person pågrepet av politiet mistenkt for fyllekjøring.

Mannen skal først ha styrt pickupen inn i to andre biler, før han traff folkemengden. Bilder fra stedet viser ødeleggelsene mannen påførte områdene og folkene som var samlet for å se på Mardi Gras-paraden. Store mengder politi er på stedet, men det er altså ingen mistanke om forsøk på terror fra mannen politiet har i sin varetekt.

Politisjef Michael Harrison forteller CNN at politiet mistenker at mannen som kjørte inn i folkemengden var «meget ruspåvirket»