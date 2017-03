29 fanger snek seg ut gjennom en førti meter lang tunnel. Halvparten er fortsatt på rømmen

(Dagbladet): Onsdag 22. mars snek 29 fanger seg ut av fengselet i den meksikanske byen Ciudad Victoria, i delstaten Tamaulipas. De kom seg ut etter å ha gravd en tunnel under fengselsmuren.

Ifølge meksikanske myndigheter var tunnelen fem meter dyp og førti meter lang, før den på lørdag ble fylt med sement. Fem dager senere er fjorten av fangene fortsatt på frifot.

Du kan se video av rømningsveien øverst i saken.

Kontrollert av fangene

Fengselet, som ble bygget på 1940-tallet, er ifølge meksikanske myndigheter utdatert, og med utilstrekkelig sikkerhet.

Luis Alberto Rodriguez, talsmann for statens sikkerhet, uttaler til Fox News at tunnelåpningen var gjemt i ei hytte som fangene hadde bygget på ulovlig vis. Området den var gravd ut på var kontrollert av fangene selv.

Narkokartell

Etter rømningen saumfarte vakter fengselet for andre potensielle rømningsveier. Dette falt ikke i god jord hos de innsatte, og på fredag brøt det ut et stort opprør i fengselet. Opprøret førte til tre dødsfall, alle som følge av knivstikking. Dette skriver CNN.

Ciudad Victoria har i mange år blitt dominert av det voldelige narkotikakartellet Zetas, og det er mistanke om at rømlingene er medlemmer av dette, ifølge Fox News. Nyhetsbyrået NTB har tidligere meldt at Zetas er en av to gjenger som kjemper om kontroll over smuglerruter til USA.

Etterforsker vaktene

Ifølge myndighetene i Tamaulipas var tjue av fangene fengslet for lovbrudd som ran, drap og kidnapping, mens de resterende ni var fengslet for narkohandel og våpenbesittelse.

En av rømlingene har fått nok en ting på rullebladet sitt, da han like etter stjal en bil og skjøt sjåføren, i et forsøk på å komme seg vekk fra området.

Rodriques har uttalt til Fox at tredve fengselsvakter nå blir etterforsket i forbindelse med hendelsen.