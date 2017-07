3 måneder gamle Chewy ble funnet på et flyplasstoalett. Dette brevet fikk redningsmennene til å gråte

(Dagbladet): I helga ble en tre måneder gammel valp funnet på en flyplass i Las Vegas, ifølge den lokale NBC-stasjonen News 3.

Kanalen skriver at chihuahuaen ble oppdaget av en tilfeldig forbipasserende. Det samme gjelder et brev som fulgte med valpen.

- Jeg gråt, sier Darlene Blair ved Connor and Millie's Dog Rescue om brevets innhold.

3mo old puppy abandoned at Las Vegas airport bathroom. The note its owner left behind will break your heart. @News3LV pic.twitter.com/lojK0zseDN — Nathan O'Neal (@NateNews3LV) July 3, 2017

- Ta vare på ham

Connor and Millie's Dog Rescue ble neste stasjon for hunden.

Organisasjonen oppgir at den tidligere eieren hadde skrevet følgende om årsaken til at hun forlot den lille krabaten:

«Hei! Jeg heter Chewy! Eieren min var i et voldelig forhold og kunne ikke betale for at jeg skulle bli med på flyreisa.

Hun ville ikke forlate meg, men hadde ikke noe annet valg.

Min tidligere kjæreste sparket hunden min når vi kranglet, og han har en stor kul på hodet. Han trenger nok en tur til veterinæren.

Jeg er fryktelig glad i Chewy - vær så snill å ta vare på ham»

Fått flere tilbud

Få dager etter kom det en gladmelding.

Ifølge Connor and Millie's Dog Rescue har Chewy fått mange tilbud fra potensielle eiere, og en video av hunden viser en frisk og spretten valp.

- Bruk innestemme, sier den midlertidige ivaretageren i videoen der chihuahuaen bjeffer ivrig i vei.

Ofte ofre

Slik ender det imidlertid ikke alltid.

Lori Nelson arbeider ved Noah's Animal House - et pensjonat som huser flere kjæledyr tilhørende folk utsatt for vold i hjemmet. Hun forteller at dyr ofte blir rammet når overgrep finner sted.

Derfor er det viktig at også dyrene blir ivaretatt.

- Et kjæledyr er et medlem av familien på lik linje med andre familiemedlemmer, og det er viktig at dyret også blir reddet når du forlater et voldelig forhold, understreker Lori Nelson overfor News 3 Las Vegas.