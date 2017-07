30 år gammel norsk oppfinnelse vekker oppsikt ute i verden: Kan stoppe truende kjønnssykdom

(Dagbladet): En snart 30 år gammel norsk oppfinnelse vekker internasjonal oppsikt på et annet område enn det som var tilsiktet.

En forskergruppe ved Folkehelseinsituttet i Oslo utviklet på 1980-tallet en effektiv vaksine mot meningitt (smittsom hjernehinnebetennelse), og har fått sin internasjonale anerkjennelse for den for lenge siden.

Nå viser en ny og bred evaluering at oppfinnelsen holder mer enn den lover.





Det prestisjetunge forskningstidskriftet The Lancet publiserte sist uke en rapport som viser at vaksinen fra Folkehelseinstuttet også virker mot den stadig økende kjønnssykdommen gonoré.

- Forskning skaper håp om gonoré-vaksine, er tittelen til CNN, som var første internasjonale nyhetsmedium som omtaler den «ukjente» bonuseffekten av den norskutviklede vaksinen.

Kan bli sterile

Nyheten kommer bare noen dager etter at Verdens Helseorganisasjon (WHO) slo alarm om en faretruende utvikling i utbredelsen av kjønnssykdommen, som blant annet kan føre til at både kvinner og menn blir sterile - altså ikke få barn.

Ved siste årsskifte var antall registrerte gonoré-tilfeller i verden opp i 78 millioner.

Og like urovekkende: i løpet av kort tid har tre mannlige pasienter (i Frankrike, Spania og Japan) fått utviklet en aggressiv type av kjønnssykdommen, som ikke lar seg behandle med antibiotika.

Ifølge Folkehelseinstituttets statistikk for 2016, er antallet registrerte gonoré-tilfeller femdoblet i løpet av 10 år her i landet til 1096 tilfeller i fjor.

Homofile menn

Det har vært særlig stor økning hos menn som har sex med menn.

WHO påpeker behovet for nye medisiner i en melding for halvannen uke siden.

Om bonuseffekten av den norske vaksinen vekker oppmerksomhet ute i verden, er ikke professor emeritus og ekspert på infeksjonssykdommer, Gunnar A. Bjune (73) overrasket.

- At meningitt-vaksine vi jobbet med på 1980-tallet også kunne virke mot gonoré, snakket vi om allerede da. Forsker Einar Rosenqvist visste nemlig at immuniteten etter vaksinasjonen beskyttet mot langt flere bakteriestammer enn den som vaksinen har laget av.

- Forklaringen er at er at bakteriene som forårsaker meningokokker og gonokokker, er i slekt og har mange likhetspunkter på overflaten, sier Bjune til Dagbladet.

Han var prosjektleder for utviklingen av denne spesielle vaksinen ved Folkehelseinstituttet fra 1986.

Bjune drar kort historikken om hvordan vaksineprosjektet kom i gang:

Epidemi i Norge på 1970-tallet

En alvorlig epidemi av smittsom hjernehinnebetennelse forårsaket av meningokokk B-bakterier, utviklet seg i Norge på slutten av 1970-tallet.

Folkehelseinstituttet satte i gang det mest omfattende vaksineprosjektet noen gang her i landet, etter ideer som blant annet hadde ligget i skuffen hos det amerikanske forsvaret.

Da vaksinen var ferdigutviklet rundt 1990 etter å ha blitt testet på tre årskull av ungdomsskoleelver, hadde meningitt-epidemien her i landet langt på vei gått over av seg selv.

New Zealand

Så oppsto en liknende epidemi på den andre siden av kloden - i New Zealand - like før tusenårsskiftet.

Da kom den norske vaksinen til nytte i en storstilt massevaksinering mellom 2004 og 2006.

Fakta om gonoré Infeksjonsykdom som smitter fra person til person under samleie og ved oralsex. Kan føre til alvorlige helseproblemer: hos kvinner bekkeninfeksjon (dvs. betennelse i eggstokker, livmor eller egglederne) og dermed økt risiko for infertilitet, kroniske magesmerter og svangerskap utenfor livmoren. Hos menn kan ubehandlet gonoré forårsake innsnevring av urinrøret og betennelse i bitestiklene eller prostata. Omtrent halvparten av alle kvinner som får gonoré, har ingen symptomer. Menn får derimot vanligvis symptomer. Både menn og kvinner får vanligvis urinveisinfeksjon som gir svie ved vannlating og utflo. Tid fra smitte til symptomer tar vanligvis 2 - 7 dager. Kondombruk beskytter, og er viktig både ved oralsex og vaginalt- og analt samleie. Behandles med antiobiotika. Kilde: Folkehelseinstituttet.

Den virket mot det den skulle. I etterkant gikk en forskergruppe ved universitet i Auckland i gang med en omfattende evaluering av vaksineprosjektet.

Forskerne sjekket også om vaksinen kunne ha en virkning mot kjønnssykdommene klamydia og gonoré.

For vaksinerte og ikke-vaksinerte personer mellom 15 og 30 år var det ikke noe utslag for smitte fra klamydia-bakterie, som ikke er i slekt med bakterien som utløser smittsom hjernehinnebetennelse.

For «vaksineslektningen» gonoré derimot var det en tilsvarende nedgang på hele 31 prosent.

- Den første

Det er den internasjonale legemiddelgiganten GlaxoSmithKline som har de kommersielle rettighetene til vaksinen.

- Vi har merket oss med interesse at dette er den første vaksinen som forskere har funnet at virker mot gonoré. Den er ikke brukt spesifikt mot kjønnssykdommen, og våre fagfolk vil se videre på muligheter, uten at vi kan gi noen tidsperspektiver foreløpig, sier selskapets informasjonssjef ved den norske avdelingen, Line Storesund Rondan, til Dagbladet.