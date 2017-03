30-åring pågrepet i Birmingham i forbindelse med angrepet i London

En 30 år gammel mann ble pågrepet på en adresse i Birmingham søndag, mistenkt for å ha planlagt terrorangrep, ifølge britisk politi.

Mannen er i politiets varetekt, skriver Metropolitan Police på sine nettsider. Han er den tolvte som har blitt pågrepet i forbindelse med etterforskningen av angrepet like ved det britiske parlamentet i London onsdag.

Ni av de pågrepne har blitt løslatt, og er utenfor mistanke. Natt til søndag uttalte politiet at de frykter at de aldri vil forstå hvorfor 52 år gamle Khalid Masood gjennomførte angrepet, der fire mennesker ble drept og over 50 såret. Masood, som foreløpig antas å ha handlet alene, ble skutt og drept av politiet.