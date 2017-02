30 mennesker drept etter snøskred i Afghanistan og Pakistan

Over 30 mennesker har mistet livet i Afghanistan og Pakistan som følge av snøskred og streng kulde, opplyser tjenestemenn. Mange er fanget i snømassene.

En talsmann for Pakistans sikkerhetsstyrker sier et skred begravde fem hus nord i byen Chitral nord i landet sent lørdag. Redningsmannskaper har hentet ut 13 døde fra skredet og jobber for å finne eventuelle overlevende. Talsmannen sier flere fortsatt er savnet etter skredet.

Også i Afghanistan har flere dager med snøfall ført til skred, som har ødelagt hus og blokkert veier sentralt og nordøst i landet. I provinsen Badakshan omkom minst 18 personer, inkludert to kvinner og tre barn, da husene deres ble rammet av skred over natten, opplyser provinsmyndighetenes talsmann Naweed Frotan.

- Titalls er fortsatt fanget, og vi forsøker å redde dem, forteller han og legger til at mange veier er sperret etter skred.

I distriktet Balkhab nord i landet døde fem mennesker i snøskred, og redningsmannskaper jobber med å grave fram minst 70 personer som er fanget i snøen, sier talsmann Zabiullah Amani i provinsen Sari Pul. Også der er mange veier sperret, og Amani sier det jobbes med å åpne dem igjen.

Vest i Afghanistan døde minst to personer og over 100 dyr på grunn av kulda i provinsen Baghdis.

Snøskred inntreffer hyppig i det fjellrike landet, og mangel på utstyr gjør ofte redningsarbeidet vanskelig. Tiår med væpnet konflikt har gjort landet til ett av verdens fattigste.

(NTB)