- 350 000 barn fanget i Vest-Mosul

Om lag 350 000 er fanget i Vest-Mosul, ifølge Redd Barna, som ber Irak og vestlige allierte gjøre alt for at sivile bygg ikke blir truffet under offensiven.

- Irakiske styrker og deres allierte, deriblant USA og Storbritannia, må gjøre alt de kan for å beskytte barn og deres familier mot skade, og unngå sivile bygninger, som skoler og sykehus, idet de trenger seg dypere inn i byen, sier organisasjonens landdirektør i Irak, Murizio Crivallero.

Advarselen fra Redd Barna kommer samme dag som Irak varslet at offensiven mot IS-kontrollerte Vest-Mosul er i gang. Irakiske regjeringsstyrker tok i januar kontroll over Øst-Mosul. Offensiven har vart i fire uker, men de siste ukene har styrkene konsentrert seg om å sikre tidligere IS-kontrollerte områder i Øst-Mosul.

Ifølge Crivallero er det intet alternativ for familiene å flykte.

- Hvis de forsøker å flykte, risikerer de enten å bli drept av IS-krigere eller et gateløp mellom snikskyttere og landminer, sier han.

Ifølge FN er nøden stor for innbyggerne som er igjen i Vest-Mosul, som i flere uker har vært helt beleiret av irakiske regjeringsstyrker og allierte militsgrupper.

Det er mangel på både mat, drivstoff og vann. Mange av butikkene har stengt, og prisene på viktige basisvarer har skutt i været.

FN og andre hjelpeorganisasjoner bygger nå en flyktningleir sør for Mosul. Den skal kunne ta imot optil 400 000 sivile.

