39-åringen som er siktet for terror i Stockholm hadde koblinger til IS, sier Usbekistans utenriksminister

(Dagbladet): Usbekistans utenriksminister, Abdulaziz Kamilov, sier at mannen som har erkjent å stå bak lastebilangrepet i Stockholm hadde koblinger til IS, ifølge Reuters.

Det er den 39 år gamle firebarnsfaren Rakhmat Akilov som mistenkes å ha stått bak angrepet som kostet fire mennekser livet fredag forrige uke.

Kamilov sier at 39-åringen ble rekruttert av IS etter at han forlot Usbekistan i 2014 og slo seg ned i Sverige.



Usbekisk sikkerhetstjeneste skal ha forsøkt å informere Sverige om Akilov via en annen vestlig nasjon. Utenriksministeren vil ikke navngi landet som etter planen skulle viderebringe informasjonen.

Svensk sikkerhetspoliti (Säpo) ble tipset om 39 år gamle Rakhmat Akilov i 2016, men fant ikke grunn til å gå videre med tipset.

- Det vi kan si er at vi er kjent med dette individet. Det dreide seg om enkelte opplysninger som vi ble underrettet om. Vi jobbet for å få bekreftet disse opplysningene, men vi konkluderte med at det ikke var mulig, har pressesekretær i Säpo, Simon Bynert, uttalt til Aftonbladet tidligere.

Det russiske nyhetsbyrådet Interfax meldte onsdag at Akilov ble etterlyst i hjemlandet Usbekistan i februar.

Opplysningene skal ha kommet fra en kilde i det usbekiske rettsvesenet. Kilden sier at grunnlaget for etterlysningen var «produksjon og spredning av materiale som utgjør en trussel mot allmenn sikkerhet» og «deltakelse i religiøse og ekstremistiske organisasjoner». Disse opplysningene er ikke bekreftet.

Rakhmat Akilov ble varetektsfengslet tirsdag denne uka, og aktoratet er nødt til å ta ut siktelse mot mannen innen 11. mai.

Angrepet i Stockholm Like før klokka 15 fredag 7. april kjørte en kapret lastebil inn i en travel gågate og endte i butikkfasaden til Åhléns i Stockholm sentrum.

Fire mennesker ble drept. Blant dem en 31-årig belgisk kvinne og en 41 år gammel britisk statsborger, samt to svensker.

Det ene av de to svenske ofrene var en elleve år gammel jente.

15 mennesker ble skadd.

I 20-tida fredag pågrep politiet en 39 år gamle Rahmat Akilov, som politiet mener kjørte lastebilen. Han er mistenkt for terrorforbrytelser ved drap.

Søndag morgen ved 09-tida ble en annen person pågrepet, mistenkt for samme lovbrudd, men med mindre mistankegrad.

Svensk sikkerhetspoliti (Säpo) ble tipset om 39 år gamle Rakhmat Akilov i 2016, men fant ikke grunn til å gå videre med tipset.

På Facebook-siden sin hadde Akilov lagt ut propagandafilmer for den ytterliggående islamistgruppa IS. Kilde: NTB