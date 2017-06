47-åring fra Wales terrorsiktet for moskéangrepet i London

47-åringen som antas å ha stått bak angrepet i nærheten av en moské i Nord-London, er siktet for terror. Han er bosatt i Wales, ifølge britiske medier.

The Guardian og BBC erfarer at den antatte gjerningsmannen heter Darren Osborne. The Guardian skriver at han skal være en gift firebarnsfar bosatt i Cardiff.

Sjokkerte naboer

Naboer The Guardian har snakket med er sjokkerte.

- Noen ringte meg og sa at det var ham, og jeg sa «det kan det ikke være». Da så jeg bilde av ham i nyhetene og sa «det er ham», sier Dave Ashford.

- Politiet har kommet og gått her hele dagen. Det er et forferdelig sjokk. Jeg har sett ham gå i gatene her, men har aldri snakket med ham. Han virket normal nok. Han har bodd her i et par år og holdt seg mest for seg selv, sier Pauline Tibbs.

Mandag har politiet gjennomsøkt en adresse i Cardiff.

Jo Stevens (Labour), parlamentsmedlem for området Osborne kom fra, sier at hun synes det er «dypt urovekkende» at Osborne bodde i hennes krets.

- Jeg oppfordrer alle som har relevant informasjon om angrepet til å ta kontakt med politiet umiddelbart, sier Stevens.

Ti såret

Ti mennesker ble såret da varebilen kjørte inn i en folkemengde etter kveldsbønnen under den muslimske fastemåneden ramadan.

En mann ble i tillegg erklært død på åstedet i Finsbury Park.

Under angrepet ropte gjerningsmannen ifølge øyevitner at han vil «drepe alle muslimer».

Britisk politi bekreftet mandag at de gjennomsøker en adresse i et boligområde i utkanten av Cardiff. Varebilen som ble brukt i angrepet natt til mandag, ble ifølge britiske medier leid i Wales.

Terror-siktelse

47-åringen ble først pågrepet, mistenkt for drapsforsøk. Men siktelsen ble mandag ettermiddag endret til «iverksettelse, forberedelse eller anstiftelse til terrorisme, inkludert drap og drapsforsøk».

- På dette stadiet i etterforskningen antas det at den mistenkte handlet alene, men vi etterforsker selvfølgelig alle omstendighetene som ledet fram mot angrepet, opplyser London-politiet.

Både politi og andre britiske myndigheter har fått kritikk fordi de var sent ute med å fastslå at angrepet i Finsbury Park var terror.

(Dagbladet/NTB)