5000 ventet på å bli evakuert fra vold og lidelse. Så gikk en bil med nødhjelp i lufta og drepte 100

(Dagbladet): I går ettermiddagene kom de første meldingene om et angrep mot en busskolonne med evakuerte personer i Syria.

Minst hundre mennesker skal ha blitt drept, ifølge redningsmannskaper på stedet fra gruppa De hvite hjelmene. På syrisk statlig TV ble det lørdag meldt at 39 ble drept i angrepet.

Bussene sto og ventet i byen Rashidin vest for hovedstaden Aleppo. Det som skal ha vært 70 busser hadde med seg innbyggere evakuert fra Foua og Kefraya, to landsbyer som kontrolleres av regimevennlige styrker, men har vært beleiret i over to år av opprørere.

- Fullstappet med barnemat

Det var mens 5000 personer ventet på å komme seg videre i evakueringen, angrepet skal ha skjedd.

Ifølge det syriske statlige byrået SANA, skal en bil rigget med eksplosiver ha kjørt fram mot busskolonnen. Ifølge kanalen var bilen fullstappet med barnemat, muligens som en forkledning.

Også eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) melder at bombebilen skal ha hatt med seg nødforsyninger.

- En bil delte ut potetgull. Barna begynte å løpe mot den. Så eksploderte den, forteller en evakuert sivilist til Zaman News, ifølge BBC.

Selvmordsbilen som ble brukt var egentlig ment for å frakte nødhjelp, og det var slik bilen skal ha kommet inn på det tungt bevoktede området.

Flere barn drept

- Det ser ut til at eksplosjonen skjedde foran i kolonnen, som er omkring 70 busser lang. Angivelig skal eksplosjonen ha skjedd i et område der de syke og skadde ble overført, sier Al Jazeeras korrespondent Hoda Abdel-Hamid fra Tyrkia.

Ifølge BBC skal eksplosjonen ha etterlatt seg flere utbrente og ødelagte biler og busser og et stort antall døde - blant dem flere barn.

De fleste av de drepte skal ha vært sivile som ble evakuert, men en anonym opprørskilde hevder at minst 20 opprørere som holdt vakt ved bussene ble drept. Bilder fra stedet like etter angrepet viste svart røyk som veltet ut fra bussruinene.

Ingen har foreløpig påtatt seg ansvar for angrepet, som fordømmes av både lokale opprørsgrupper og fra internasjonalt hold.

Ahrar al-Sham, en viktig opprørsgruppe nord i Syria, fordømmer angrepet og kaller det «feigt». De sier de er villige til å samarbeide om en internasjonal etterforskning for å komme til bunns i selvmordsangrepet.

Lidelse under beleiring

Avtalen om å evakuere de 5000 menneskene har kommet i stand etter kompliserte forhandlinger mellom Assad-regimet og opprørerne. Byene Fouaa og Kefraya der de sivile ble evakuert fra er kontrollert av Assad-regjeringen, men har vært beleiret av opprørsstyrker i over to år. Det har ført til lidelse for befolkningen.

FN beskrev i forrige måned situasjonen i de beleirede byene for «katastrofal».

- Mer enn 64 000 sivile er fanget i en daglig syklus med vold lidelse, skrev FN.

I tillegg til byene Fouaa og Kefraya nordvest i Syria er også de to beleirede byene Madaya og al-Zabadani ved grensa til Libanon en del av evakueringsavtalen. Madaya og al-Zabadani er kontrollert av opprørerne, men beleiret av Assad-styrkene, og avtalen er en slags utveksling.

Til sammen skal 30 000 mennesker bli evakuert ved to anledninger i henhold til evakueringsavtalen.

Men tusenvis av syrere måtte tilbringe natta i busser i Aleppo som følge av uenighet mellom regjeringssoldater og opprørere om avtalen. Ifølge Al Jazeera skal stansen i kolonnen ha kommet som følge av uenighet om hvor mange regjeringstro soldater som skulle reise.

Fordømmes av FN

Avtalen ble inngått i slutten av mars, og omfatter over 30 000 personer. Ifølge SOHR kom avtalen i stand med hjelp fra Iran og Qatar, som støtter henholdsvis president Bashar al-Assads regime og deler av den syriske opposisjonen.

FNs generalsekretær António Guterres sender sine kondolanser til familiene og ofrene for hendelsen, skriver hans talsmann Stéphane Dujarric i en pressemelding.

- Evakueringen ble utført i samsvar med avtalen for de fire byene al-Foua, Kefraya, Madaya og Zabadani. Vi ber alle parter sørge for sikkerheten til dem som venter på å bli evakuert, sier Dujarric.

Flere mener selvmordsangrepet kan være til stor hindring for at evakueringsavtalen opprettholdes framover.