60 dramatiske minutter i Flå. Dette vet vi om drapet

FLÅ (Dagbladet): Politiet sitter i dag tidlig i et møte om den videre etterforskningen av det som i går gikk fra å være en trafikkulykke til en drapssak i løpet av få minutter.

Det var først da en brannmann var i ferd med å hjelpe den hardest skadde mannen ut av bilen, at det ble slått drapsalarm i Hallingdal i går.

Den dramatiske timen Ca 8.00: Politiet blir varslet om en ordinær møteulykke på Rv 7, ca 150 meter øst for bensinstasjonen Cirkle K på Gulsvik. En brannmann på vei til jobb kommer tilfeldigvis til ulykkesstedet omtrent samtidig og starter redningsarbeidet umiddelbart.

Ca 8.20: Ytterligere brannmannskap som bor i nærheten av ulykkesstedet og ambulanse ankommer stedet. Den skadde mannen som sitter fastklemt i den ene bilen oppfører seg utagerende og snakker usammenhengende, og forteller brannmannskapet at han har drept og forlatt kjæresten sin i et hytteområde i nærheten. Brannmannskapet varsler dette videre til politiet. Lokalt politi og ambulanse rykker da også umiddelbart ut til hytteområdet på Sørbøl-fjellet. Mannen og de andre skadde fraktes til sykehus. Personene i den møtende bilen vurderes som lettere skadet og fraktet til Ringerike Sykehus, og vil bli utskrevet onsdag.

Ca 8.30: Lokalt politi ankommer ulykkesstedet på Rv 7. Det anmodes samtidig om bistand fra både Kripos og de andre lensmannskontorene i Hallingdal.

Ca 8.40: Bergingsbilen ankommer ulykkesstedet. Alle i de to involverte bilene er da hentet ut og fraktet bort fra stedet. Begge bilene skal være totalskadet etter hendelsen.

Ca 09.00: Ambulanse og en lokal patrulje med tre polititjenestemenn ankommer hytta og finner kvinnen død.

En vanlig møteulykke, lød den første meldingen som tikket inn klokka åtte tirsdag morgen. Politiet i Hallingdal hadde akkurat startet sitt daglige morgenmøte da en patrulje fra Gol måtte rykke ut mot ulykkesstedet og en front mot front-kollisjon nesten åtte mil lenger øst i dalen.

Tilfeldig brannmann

Selv om det var lite trafikk i går tidlig, dannet det seg raskt kø i begge retninger like ved den populære rasteplassen 150 meter øst for bensinstasjonen i Gulsvik.

En av de første som tilfeldigvis kom til ulykkesstedet var en lokal brannmann, som var på vei til kontoret lenger opp i dalen. Da han så de to forvridde bilene i og ved den vestgående kjørebanen ved den slake venstresvingen, skiftet han umiddelbart til uniform og satte i gang redningsarbeidet. Snart hadde han også hjelp av en kollega som bor like i nærheten.

- Utagerende

I den ene bilen satt en ung, mannlig sjåfør fastklemt. Han snakket usammenhengende og var så utagerende og opprørt at det tidvis var svært utfordrende for brannmannskapet å gi ham nødvendig hjelp.

Det var midt under dette krevende redningsarbeidet at den skadde sjåføren uoppfordret fortalte hva som har skjedd åtte kilometer unna; han sa han hadde drept kjæresten sin, og at hun lå død på ei hytte på Sørbølfjellet

Nå er det brannmannen som varsler politisentralen igjen. Deres beskrivelse av mannens oppførsel blir vurdert som så spesiell at politiet umiddelbart sender ut en ny patrulje, denne gangen mot hyttefeltet der drapet skal ha funnet sted. På dette tidspunktet har også ambulanse og luftambulanse ankommet ulykkesstedet på Rv 7. Den første politipatruljen fra Gol kommer noen minutter etterpå, ca kl 8.30. En halvtime seinere er også ambulanse og tre tjenestemenn fra politiet på plass i hyttefeltet som den unge sjåføren har pekt ut.

Lensmannen rykket først

Lensmann i Flå, Geir Vidme var med i patruljen som først kom fram til hytta der de fant den døde kvinnen. Ved hjelp av Flå kommune og Statens Kartverk lokaliserte de raskt stedet, som ligger i et tre år gammelt hyttefelt på Sørbølfjellet, rundt åtte kilometer fra Rv 7.

Totalt er det rundt 200 hytter i det store fjellmassivet.

- Tross ferieavvikling fikk vi raskt bistand. Rundt 12 lokale polititjenestemenn og tre etterforskere fra Kripos jobber nå med teknisk og taktisk etterforsking både på hytta og i området rundt, sier Vidme, som er svært fornøyd innsatsen fra lensmannskontorene i Region Hallingdal.

Seksjonsleder for etterforskning i regionen, politiførstebetjent Halvard Haraldseth Jervell, leder drapsetterforskningen.

- Vi kommer til å jobbe utover kvelden og fortsetter i morgen. Vi går bredt ut, sier lensmann Geir Vidme.

Politiadvokat Per Thomas Omholt sa i går at den avdøde vil bli sendt til Rettsmedisinsk institutt for å bli obdusert. Politiet jobbet da ut fra om en teori om at drapet skjedde tirsdag morgen. Den drapssiktede mannen er skadet og innlagt på sykehus og foreløpig ikke avhørt av politiet.

Advokat Sindre Løvgaard er oppnevnt som forsvarer for den unge mannen. Da Dagbladet var i kontakt med Løvgaard hadde han foreløpig ikke vært i kontakt med sin drapssiktede klient.

- En tragedie

Ordfører i Flå, Tor Egil Buøen, fikk beskjed om hendelsen av lokalt politi en halvtime etter at politiet ankom ulykkesstedet tirsdag morgen.

- Dette er trist og en tragedie for alle involverte, sier han.

Det ble raskt bragt på det rene at verken offer eller gjerningsperson var hjemmehørende i den lille kommunen nederst i Hallingdal. Både den drapssiktede og den døde kvinnen er hytteturister. Kommunen har derfor ikke kalt inn det lokale sorg- og kriseteamet, men lokalt mannskap som har bistått i hjelpearbeidet får automatisk oppfølging:

- Dette er oppskakende for alle. Drap er ikke hverdagskost i Flå, sier Buøen, som har vært ordfører i den lille kommunen i ti år:

- Dersom hyttenaboer eller andre berørte har behov for hjelp, vil vi som kommune selvsagt bistå. Det er bare å ta kontakt, sier Tor Egil Buøen til Dagbladet.

Den nå drapssiktede mannens bil kom kjørende vestfra på Rv 7. Rundt 150 meter forbi bensinstasjonen på Gulsvik, skar bilen over i motsatt kjørebane i en svak venstresving og kolliderte med en møtende bil, vis a vis en større rasteplass som ligger like inntil Krøderen. Ifølge lokalkjente skal det ikke være mer enn et halvt år siden det skjedde en ulykke på samme sted.

- Kunne vært meg

Daniel Foss Martinsen (22) hadde en avtale på bensinstasjonen på Gulsvik tirsdag morgen. Han skulle på et såkalt besiktigelsesoppdrag på noen hytter i nærheten og kom kjørende østfra da trafikken plutselig stoppet opp ca 150 meter fra ulykkesstedet kl 8.20.

- Det var mye blålys, og både politi, brannbil og ambulanse var allerede på stedet, i tillegg til luftambulansen, forteller Foss Martinsen.

Der og da ante han ikke at den ene skadde i ulykka også hadde fortalt at han var involvert i et drap – men han innrømmer at han raskt tenkte på hva som kunne ha skjedd dersom han selv hadde vært litt tidligere ute til jobbavtalen:

- Det er en fin og ganske rett vei, og føret var tørt. Hadde jeg kommet ti minutter tidligere, kunne det like gjerne vært meg, sier Daniel Foss Martinsen.