62 nordmenn har meldt om diaré, oppkast og feber: - Hele ferien til Sunny Beach ble et mareritt

(Dagbladet): Etter at Dagbladet omtalte utbruddet av rotavirus i Sunny Beach i går ettermiddag, har vi fått inn e-poster fra flere titalls turister som har vært i Sunny Beach og nærliggende områder i Bulgaria.

Til sammen forteller 62 nordmenn som har vært eller er på ferie i Bulgaria at de har slitt med diaré, oppkast og feber. Minst fire av dem, hovedsakelig barn, skal ha havnet på sykehus som følge av sykdommen.

I tillegg til flere hoteller i Sunny Beach, har nordmenn blitt syke på hoteller i Balchik, Pomorie og Svetil Vlas.

Camilla Hartz Repshus fra Rena var sammen med sin familie i Pomorie fra 18. til 25. juli. De har reist med Apollo og bodd på Sunset Resort hvor de hadde all-inclusive.

- Strevsom flytur

- Vi spiste det aller meste på hotellet, med unntak av en dag vi var i gamlebyen i Nesse Bar. Der spiste vi en pizza. Sønnen vår ble syk natt til tirsdag. Det ble en strevsom tur med fly hjem. I tillegg til vår sønn var det en indisk gutt som hadde diaré og oppkast på flyet, forteller Camilla Hartz Repshus.

Etter at familien kom hjem til Rena natt til onsdag, ble også mannen hennes syk.

- Vi fikk ingen informasjon om at vi risikerte å bli rammet av Rotaviruset før vi reiste. Hvis vi hadde visst om dette, ville vi ha forsøkt å få utsatt reisen eller ha reist til et annet sted, sier Camilla Hartz Repshus.

Pressekontakt Christine Hafnor i Apollo sier at hun ikke har fått noen rapporter om at deres kunder er blitt rammet av Rotaviruset.

- Vi vil undersøke dette med våre representanter på de steder vi har i Bulgaria og vurdere om vi må kontakte de som skal reise dit neste uke, i tillegg til å informere de som allerede er i Sunny Beach eller andre steder, sier Christine Hafnor.

Rotaviruset gir virusinfeksjon i tarmen, med omgangssyke, og er en vanlig årsak til diarè og oppkast som vanligvis går over i løpet av få dager.

Midt i feriemarerittet

Roar Nygård fra Mo i Rana bor nå på hotellet Baikal i Sunny Beach. Hele familien på fem er midt i feriemarerittet. Alle er blitt syke med diaré og oppkast. Han sier til Dagbladet at han har vært i kontakt med en Ving-representant på hotellet som har oppgitt at 40 gjester er syke.

- Vi visste ikke noe om omfanget av dette før vi leste om det i Dagbladet fredag kveld. Blant mange brosjyrer som ble delt ut på bussen fra Burgas om forskjellige utflukter, fikk vi også et ark om hva vi måtte gjøre om vi ble rammet av virus. I et punkt stod det at vi måtte ta kontakt med Ving, sier Nygård.

De første i familien ble syke torsdag kveld. To av barna har kastet opp, de andre har slitt med diaré og feber. De har vært hos lege og håper nå at sykdommen skal gi seg slik at de kan få noen fine dager før de reiser hjem onsdag neste uke.

- Jeg mener Ving burde ha forsøkt å skaffe oss et annet hotell om de visste at Baikal var infisert av dette viruset. En av dagene ble vi sprøytet i hendene våre på veg inn til middag. Vi regner med at det var et forsøk på å hindre sykdom. Med informasjon på forhånd ville vi ha vært mer nøye med håndhygiene, sier Roar Nygård.

Tonje Løkaas Fossum, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Ving Norge, sier til Dagbladet at turoperatøren hadde ankomst til Sunny Beach fredag og at de har tre reiser dit neste uke.

- Dukket opp i slutten av mai

- Vi ringer alle som skal reise til hotellet Baikal. Disse får informasjon om det vi vet og tilbud om å avbestille eller ombestille reisen, sier Løkaas Fossum.

Hun forteller at det i alt er 40 nordiske reisende som er blitt syke i Sunny Beach. Av disse er fem norske.

- Vi har 57 norske kunder på hotellet Baikal. Det begynte å dukke opp enkelt-tilfeller i slutten av mai. I utgangspunktet har hotellet samarbeid med et firma som månedlig utfører omfattende, uanmeldte kontroller på hotellet.

- Ved disse kontrollene går de gjennom blant annet kjøkken, restaurant, kjølelager, fryselager og tørrlager. De tar prøver av mat, både før og etter tilberedning. Utover dette har vi hatt en ekstern partner som allerede 29. mai gjorde en ekstra kontroll. Det er ikke funnet bakterieforekomster eller andre avvik ved disse kontrollene, sier Tonje Løkaas Fossum.

Når legekontorer i Bulgaria får inn flere sykdomstilfeller fra et hotell, plikter legene å rapportere dette til myndighetene.

- Da går myndighetene inn i hotellet og undersøker det grundig. Vi setter inn ekstra personell og ytterligere rutiner og kontroller for å få stopp på utbruddet , sier Tonje Løkaas Fossum.

- Helt utmattet

De som får ødelagt sine ferieturer av virus-sykdommer må henvende seg til sitt forsikringsselskap for å få erstatning.

Cecilie Næss-Solberg og hennes familie kom hjem fra hotellet Severina i Sunny Bech i natt, helt utmattet etter å ha spist nesten bare tabletter mens de var på ferietur. Alle fire ble syke i 11 av 15 dager. Tre av dem måtte få legebehandling. De reiste med Ving.

- Det begynte med at sønnen vår fikk øreinfeksjon, så begynte datteren vår å kaste opp. Mannen min fikk mageinfeksjon. Til slutt ble jeg også syk. Vi ba hotellet om å skaffe lege, noe de gjorde. Etterpå fikk vi beskjed om at vi skulle ha bedt om å få møte Vings egen lege, noe vi også gjorde, forteller Cecilie Næss-Solberg.

Hun forteller at hotellrommet var så skittent at hun måtte vaske det selv.

- Hele ferien til Sunny Beach ble et mareritt for oss, sier hun.

«Kostet oppkast ved bassengkanten»

En mann skriver i en e-post til Dagbladet:

« Hei. Vi var på hotell Baikal fra 12.7.17 til 19.7.17. Da var det veldig mange (40+) inkludert 5 av 6 i vårt reisefølge som ble syke. Vi hadde 2 barn som måtte overnatte på sykehus. Hotellansatte kostet opp oppkast ved bassengkanten, verken spylte eller vasket i etterkant. Ving fortalte da at det var et virus som hadde vært i Bulgaria i 2 uker,og kom fra sjøen?! Ingen hadde informert oss om dette, hverken før avreise eller ved ankomst. Tester i etterkant påviste norovirus, sapovirus samt ecoli. Vi som ble rammet har ikke fått noen tilbud om kompensasjon for vår ferie. Hele ferien vår ble ødelagt pga dette.»

En annen leser skriver: « Hei. Var på det aktuelle hotellet fra 30.Juni til 7.Juli. Alle seks i reisefølget ble syke rett før avreisedato eller et par dager etter. Kraftige magekramper sammen med diaré. Ett av barna måtte ha legetilsyn etter hjemkomst. Hun måtte igjennom avføringsprøver og videre utvida blodprøver. Må bare si att rengjøringen på hotellet var rett og slett elendig. Vi hadde to dobbeltrom. Det ene rommet ble rengjort en gang i løpet av uka, det andre rommet ble aldri rengjort. Aldri mere hotell Baikal! »