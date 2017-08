I to episoder på under et døgn har menneskesmuglere tvunget migranter over bord utenfor kysten av Jemen, skriver FN-organisasjonen International Organization for Migration (IOM) i en pressemelding.

Til sammen cirka 70 migranter fra Afrika, de fleste tenåringer fra Somalia og Etiopia, skal ha druknet.

- Vi undres på om dette er en ny trend, sier IOM-talskvinnen Olivia Headon til britiske The Independent.

- Vil redde eget skinn

Onsdag meldte en rekke medier om at 50 unge ifølge IOM ble druknet med vilje («deliberately drowned») av en smugler som tvang 120 passasjerer ut av båten utenfor kysten av Jemen. De hadde en gjennomsnittsalder på 16, ifølge IOM.

- De overlevende fortalte våre kolleger på stranda at smugleren skjøv dem ut i sjøen, da han så noen «myndighetstyper» ved kysten, het det i en uttalelse fra IOMs sjef i Jemen, Laurent de Boeck.

I en ny hendelse, på torsdag, ble opptil 180 personer tvunget ut av båten. Ifølge The Independent antar IOM at minst 19 av disse har druknet.

Landet lengst i sør på den arabiske halvøya herjes av en borgerkrig mellom regjeringsstyrker støttet av Saudi-Arabia og opprørere fra Houthi-stammen.

- Smuglerne vet godt hva som skjer i Jemen, så det kan være at de bare prøver å redde sitt eget skinn, mens de setter andres liv på spill, sier Headon til Independent.

IOM mener at menneskesmuglerne ved å kvitte seg med flyktningene før de når inn til kysten vil unngå å støte på de krigførende partene.

Vil til Gulf-statene

Ifølge pressemeldingen fra IOM har anslagsvis 55.000 mennesker dratt fra Afrikas horn til Jemen siden januar i år, de fleste i håp om bedre framtidsutsikter i de rike Gulf-statene.

Blant disse er mer enn 30.000 under 18 og fra Somalia og Etiopia. Anslagsvis en tredjedel er kvinner.

Ifølge seniorrådgiver Jon Ole Martinsen i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) har noen av dem som har fulgt denne ruta endt opp i Norge.

- Vi har eksempler på personer som har vært i Saudi-Arabia over tid og så etter hvert har kommet til Norge og søkt asyl. Men det er ikke et stort antall, sier han til Dagbladet.

Han husker ikke eksempler fra tidligere på at migranter har blitt tvunget ut av båtene før de når kysten, men er vel kjent med brutaliteten og kynismen hos menneskesmuglerne - også hos dem som krysser Middelhavet til Europa.

Utpressing og voldtekter

- Vi hører stadig beretninger om grov vold, utpressing, voldtekter og så videre, sier Martinsen.

Han forteller at smuglerne selv nødig blir med over havet, men setter flyktninger til å føre båtene. En metode for å sikre at de får båten tilbake, er å beholde familiemedlemmer av båtføreren i sin varetekt.

Andre menneskesmuglere setter folk ombord i båter som de vet er i så dårlig stand at de ikke vil greie overfarten.

- Dette er historier vi fester lit til, og som er bekreftet av folk både i Libya og Tyrkia som har førstehånds erfaringer, men også av dem som arbeider profesjonelt med dette, sier Jon Ole Martinsen.