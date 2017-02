74-åringens nekrolog: «29 år lenger enn forventet og mye lenger enn han fortjente»

(Dagbladet): Nekrologer er gjerne tradisjonelle og inneholder vanligvis en kort biografi om den avdøde.

Noen kan også inneholde anekdoter fra den avdødes liv med positive fortegn. Vanligvis.

Derfor sperret mange opp øynene da familien til en Texas-mann som døde 30. januar i år, valgte å være nådeløst ærlige i sin beskrivelse av den avdøde mannen.

«29 år lenger enn forventet»

Texas-mannen ble 74 år, kan man lese ut fra den første setningen.

«Det var 29 år lenger enn forventet, og mye lenger enn han fortjente», heter det deretter, ifølge den amerikanske ABC-filialen News 10.

Beskrivelsen av den avdøde blir ikke noe hyggeligere herfra og ut.

74-åringen «etterlater seg to barn som er lettet» i tillegg til «et utall andre ofre, inkludert én ekskone, slektninger, venner, naboer, doktorer, sykepleiere og tilfeldige fremmede», skriver familien videre.

Deretter hevder familien til Texas-mannen at hans liv «tjente ikke noe åpenbart formål. Han bidro ikke til samfunnet eller sitt lokalsamfunn og hadde ingen forsonende trekk utenom sin kjappe vittige sarkasme, som var underholdende de dagene han var edru».

Deretter kommer et siste nådestøt:

Hans «bortgang beviser at ondskap faktisk dør og markerer forhåpentligvis en tid for helbredelse og sikkerhet for alle».

- Jeg fortalte sannheten

Det er dattera til den avdøde 74-åringen som har ført dødsannonsen i pennen. Hun angrer ikke.

- Jeg fortalte sannheten. Jeg er ikke lei meg for å fortelle sannheten og jeg er ikke lei meg for å ha stått opp for meg selv, sier hun til News 10.

Hun beskriver sin egen far som voldelig og alkoholisert.

- Å se en nekrolog som åpenbart løy, ville ha vært en fornærmelse overfor alle som kjente ham og alle han gjorde fæle ting overfor. Og dem var det mange av, sier dattera.

Holder ikke bisettelse

Hun mener åpenheten var nødvendig.

- Når man ikke snakker om det, og du ikke vedgår at problemet eksisterer, vokser det bare, sier hun, og legger til:

- Det kommer ikke til å stoppe før folk sier at dette er et problem og snakker om det. Det kommer ikke være noen bisettelse, det kommer ikke til ble bedt noen bønn for evig hvile.