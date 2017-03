75-åring døde av skadene etter terrorangrepet i London

(Dagbladet): En 75 år gammel mann døde av skadene han ble påført etter gårsdagens terrorangrep i London.

Det melder London-politiet selv på sine nettsider 22.15 norsk tid torsdag kveld.

Det totale antallet drepte etter terroren er nå fem, inkludert angriperen selv.

Kjørte ned fotgjengere

Det var rundt klokka 15.45 onsdag ettermiddag norsk tid at Westminster i London, hjertet av britisk politikk, ble rammet av terror. Én mann politiet har identifisert som 52 år gamle Khalid Masood sto bak.

Med en leiebil kjørte han ned tilfeldige fotgjengere på Westminster-brua som går over Themsen og til Westminster - området hvor det britiske parlamentet og klokketårnet Big Ben ligger.

Etter å ha meid ned sivilpersoner og politifolk på brua, stoppet bilen ved portene til parlamentsområdet. Deretter gikk 52 år gamle Masood ut av bilen, inn på området og knivdrepte en politimann før Masood selv ble skutt og drept.

Politimannen er identifisert som 48 år gamle Keith Palmer. Han var gift og hadde barn.

Ytterligere to drepte er identifisert og deres navn offentliggjort:

54 år gamle Kurt Cochran fra Utah i USA ble meid ned og drept på brua. Han var i Europa for å feire sølvbryllup med kona Melissa. Hun ble også skadet i terrorangrepet.

43 år gamle Aysha Frade var på vei for å hente barna på skolen da hun ble påkjørt og drept av terroristen. Hun er britisk statsborger, men har røtter fra Spania og underviste i spansk på DLD College i London.

Forsøkte å redde Palmers liv

Den britiske parlamentarikeren Tobias Ellwood var blant dem som hastet bort til åstedet for knivstikkingen utenfor parlamentet i går ettermiddag.

Ellwood er veteran og tjenestegjorde i det britiske militæret fra 1991 til 1996. Han sitter nå i det britiske parlamentet for Det konservative partiet, regjeringspartiet.

På dramatiske bilder fra stedet ser man Ellwood forsøke å gi livreddende førstehjelp. I ansiktet har Ellwood blod.

Forsøket var forgjeves - Palmer ble senere bekreftet drept på stedet.

Det er ikke første gang Ellwood har hatt befatning med terror. I 2002 ble Bali utsatt for en terrorbombing. 202 personer mistet livet, 27 av dem var briter, ifølge The Telegraph. Blant de terrordrepte britene var Ellwoods egen bror.

Tidligere straffedømt

Masood var 52 år gammel og ble født i Kent i England. Politiet går ut fra at hans siste adresse var i West Midlands. Masood skal ha hatt flere alias.

52-åringen var ikke under noen slags etterforskning i forkant av angrepet, og britiske myndigheter har ikke hatt noe etterretningsinformasjon om at Masood hadde til hensikt å utføre et terrorangrep.

Masood var imidlertid en kjenning av politiet og har blitt domfelt for både grov vold, besittelse av våpen og ordensforstyrrelser. Han var imidlertid ikke straffedømt for terror.

Han ble først domfelt i 1983, for besittelse av et våpen - en kniv. I 2003 ble han dømt for det samme.

Storbritannias statsminister Theresa May opplyste imidlertid i parlamentet i dag at Masood en tid var på MI5s - den britiske sikkerhetstjenesten - radar.

- For noen år siden ble han etterforsket av MI5 etter at det hadde oppstått bekymring knyttet til voldelig ekstremisme, sa hun.

May understreket at han hadde en perifer rolle da han ble etterforsket. Hvorvidt han ble etterforsket da May var innenriksminister - fra 2010 til 2016 - ønsket ikke statsministerens kontor å kommentere

Bodde i Birmingham

Den siste tiden bodde Masoor i Birmingham og omkringliggende forstader, ifølge The Guardian. Nåværende og tidligere naboer av Masood avisa har snakket med, beskriver ham som «veldig rolig» og del av en «veldig reservert familie».

- Han var en hyggelig fyr. Jeg brukte å se ham på utsiden mens han jobbet i hagen. Aldri noe problemer, sier Iwona Romek, en beboer i Winson Green.

I denne Birmingham-forstaden bodde Masood og familien inntil juletider, ifølge Romek. Deretter flyttet de nærmere sentrum til en leilighet.

- Det var en veldig hyggelig familie, veldig reserverte. Han var veldig rolig, sier Romek til avisa.