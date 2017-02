86 personer matforgiftet etter å ha spist biff på restaurant i Danmark

(Dagbladet): I en rapport fra det danske mattilsynet (Fødevarestyrelsen), skal 86 personer ha blitt matforgiftet etter å ha spist biff etter et besøk på restauranten Flammen i Odense i Danmark.

Det skriver Newsbreak.dk.

Ikke nok stekt

I en rapporten fra Miljø- og Fødevareministeriet i Danmark, får restauranten et surt smilefjes og sju anmerkninger for blant annet dårlig håndtering av matvarer. Gjestene skal ha spist kjøtt som ikke var godt nok varmebehandlet, og fikk dermed i seg bakterien Clostridium perfringen.

Som følge av hendelsen, får restauranten bot på 60 000 danske kroner.

Det var en av gjestene selv, som besøkte restauranten 12. januar i år, som meldte om forholdet til danske myndigheter, skriver Newsbreak.

86 av 128 gjester, som besøkte restauranten den dagen, ble smittet.

Ifølge Folkehelseinstituttet får man magesmerter, kvalme og diaré av bakterien gjestene fikk i seg. I de mest alvorlige tilfellene kan kraftige magesmerter føre til nekrose i tarmen (tarmslyng).

Bakterier i kengurukjøtt

I rapporten fra danske myndigheter står det blant annet følgende:

- Virksomheten tilbereder rødt kjøtt, struts og «amerikansk steg», i varmeskap med en temperatur på mellom 42 grader og 43,3 grader. Virksomheten opplyser at kjøttet har stått i varmeskap i fire timer. Sykdomsfremkallende bakterier som CL. perfringens kan vokse fram i et stort antall under disse forholdene, står det i rapporten.

Restauranten ble sjekket dagen etter gjestene meldte om forholdet. Da myndighetene besøkte restauranten analyserte de rosastekt strutsekjøtt og rosastekt kenguru.

Analysene viste funn av 160 CL. perfringens bakterier per gram kenguru. Det ble ikke funnet bakterier i strutsekjøttet.

- Stort ansvar

Elias Tychsen, administrerende direktør i Flammen i Danmark, forteller til Newsbreak at de har vært i dialog med Fødevarestyrelsen (mattilsynet) siden de var på kontroll i midten av januar.

27. januar var Fødevarestyrelsen på ny kontroll i restauranten. Rapporten viste at restauranten har forbedret seg noe siden første kontroll.

Tychsen i Flammen sier at det er et enkelttilfelle.

- Det er et enkeltstående tilfelle. Vi vil nå gå med livreim og seler, sier Elias Tychsen, og understreker overfor Newsbreak at han tar kontrollen seriøst.

- Det er et stort ansvar å lage mat til folk, sier Elias Tychsen i Flammen Danmark.