90 meter høy søppelfylling kollapset - minst 16 omkom

Minst 16 personer, blant dem fire barn, døde da et stort søppelberg raste sammen i Sri Lankas hovedstad Colombo.

De døde barna er i alderen 11 til 15 år, ifølge BBC.

Tjue personer er skadd, og rundt 50 hus ble begravd i søppelmassene i Kolonnawa.

Skredet skal ha blitt utløst av store nedbørsmengder natt til fredag, etterfulgt av et jordskred.

Landets luftforsvar har satt inn helikopter for å slukke en brann som oppsto etter skredet.

President Maithripala Sirisena har gitt ordre om at soldater og politistyrker skal bistå redningsmannskaper i søket etter overlevende i den 91 meter høye søppelhaugen.

Rundt 800 tonn avfall blir brakt til den åpne søppelfyllingen daglig. Landets nasjonalforsamling ble nylig advart om at de 23 millioner tonnene med avfall som råtner i Kolonnawa, utgjør en alvorlig helserisiko.

For bare en måned siden omkom over 110 personer i et massivt søppelskred i Etiopia.



Mange av de døde var kvinner og barn som livnærte seg ved å plukke søppel.

