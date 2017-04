95 personer behandlet for skader i påskefjellet siste døgnet

En omfattende redningsaksjon i Jotunheimen, tre andre leteaksjoner, et søk i skred og 95 skader har gjort det siste døgnet det mest travle så langt i påsken.

Slik oppsummerer Røde Kors det siste døgnet.

- Utenom den alvorlige hendelsen i Jotunheimen, er det ikke registrert noen alvorlige skader. Det er en jevn fordeling mellom sår og småskader og brudd og forstuinger, men tyngden er på brudd. Skadene har skjedd både i terrenget og i alpinbakker, sier Ole Gladsø, leder for landsrådet for hjelpekorpsene i Røde Kors, til Dagbladet.

Leteaksjon i Jotunheimen

Torsdag ble to dansker redden ned fra en isbre i Jotunheimen. Tilstanden er fredag ettermiddag fortsatt kritisk for den ene av dem.

Den 22 år gamle mannen ble fløyet til St. Olavs hospital i Trondheim, der han ble lagt inn på sykehusets intensivavdeling. Skadene hans beskrives som meget alvorlige, og tilstanden hans var fortsatt kritisk fredag ettermiddag.

Den andre mannen er rundt 25 år gammel og ble fløyet til Ålesund sykehus med alvorlige skader.

- Den omfattende leteaksjonen etter to danske fjellturgåere i Jotunheimen omfattet flere hjelpekorps fra Røde Kors, den alpine redningsgruppen, redningshundene, redningshelikopter og Luftambulansen, skriver Røde Kors i en pressemelding.

- Dette var en omfattende og komplisert lete- og redningsaksjon som viste hvor godt de ulike redningsenhetene samarbeider, sier Gladsø.

95 skadde

Langfredag har også vært en hektisk dag.

I løpet av langfredag har Hjelpekorps over hele landet deltatt i 4 søksoppdrag og 24 henteoppdrag. Et snøskred har vært sjekket ut uten at det er grunn til å tro at noen har blitt tatt av raset.

Stor utfart har medført noen flere skader enn tidligere i påsken. Totalt er det rapportert at det er behandlet 95 skader. Blant annet på grunn av manglende smøring

- Vi håper at folk bruker solkrem når det er så sterk sol, sier Gladsø fra Røde Kors informasjonssentral på Golsfjellet.

Forsterket mannskap

Det er meldt om stor utfart i det fine været fra informasjonssentralene i de ulike distriktene. Totalt er Røde Kors Hjelpekorps i forsterket beredskap på 156 vaktstasjoner i tur- og fjellområder.

Dette i tillegg til ordinær beredskap med båter og som normalt i de andre hjelpekorpsene over hele landet.

Røde Kors registrerte 66 skader, 12 henteoppdrag og én skredutrykning onsdag.

Røde Kors er til stede med 1.200 frivillige i forsterket beredskap på over 150 vaktstasjoner over hele landet denne påsken. I tillegg er flere tusen frivillige klare til å rykke ut hjemmefra ved behov.