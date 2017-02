Advarte mot Veireno i 2015, men ble ikke hørt: - Håper kommunen lærer

(Dagbladet): Renovasjonsselskapet Norsk Gjenvinning hadde tømt søppel i Oslo på oppdrag fra kommunen i 13 år da oppdraget på nytt ble lyst ut på nytt.

Da Veireno vant kontraktene på alle områdene i Oslo, og dermed snappet leveransen foran nesa på Norsk Gjenvinning, svarte selskapet med søksmål.

Frykten for at Veireno ikke kunne løse søppeloppdraget uten å bryte med reglene om lønns- og arbeidsvilkår sto sentralt i saken.

- Vi mente at det lå en konkurransevridning i kommunens tildeling fordi vi mente at Veireno ikke i stor nok grad tok høyde for bransjens lønn og kompetansen som kreves i renovasjonsfaget, sier Ingrid Bjørdal, direktør for compliance.

Men Norsk Gjenvinning tapte altså søksmålet mot kommunen med krav om å få stanset tildelingen. Retten fant det ikke påvist avvik mellom tilbudet fra Veireno og kontraktsvilkårene som ga grunnlag for å stanse tildelingen.

Håper på læringseffekt

Før Oslo kommune i forrige uke valgte å heve avtalen med Veireno og ta over søppeltømmingen selv, hadde Dagbladet avdekket at selskapet hadde brutt arbeidsmiljøloven over 2000 ganger.

Nå tar Norsk Gjenvinning bladet fra munnen, og går åpent ut med kritikk av Oslo kommune:

- Vi hadde drevet i Oslo i 13 år og levert høy kvalitet med fornøyde medarbeidere. Søksmålet var et varsku. Det var en måte for oss å belyse forhold ved tildelingen som vi synes var bekymringsfulle og problematiske.

- I lys av denne bekymringen, hva tenker dere nå når det viste seg at selskapet endte med over 2000 brudd på arbeidsmiljøloven?

- Vi synes det var bekymringsfullt da vi så grunnlaget anbudet ble tildelt på, og det gjorde at vi valgte å gå til rettslige skritt. Når vi nå ser hvordan dette har gått, så understreker det i enda større grad hvor viktig det er at kommunen lærer av denne hendelsen, og at de neste gang sikrer seg mer kvalitet og kontroll ved tildeling av en så stor og viktig kontrakt.

- Om denne skandalen i Oslo kan bidra til at offentlige anskaffelser foregår på mer like vilkår og med mer forutsigbarhet, har vi oppnådd noe.

Frykter for bransjens ry

- Hvorfor velger dere å gå ut nå?

- Norsk Gjenvinning er opptatt av at bransjens omdømme ikke generelt blir skadelidende i denne saken. Dette er en enkelt hendelse og ikke uttrykk for hvordan bransjen opererer. Bransjen som sådan er preget av seriøse aktører som har fokus på gode arbeidsvilkår og HMS for sine ansatte.

- Vi håper at både Oslo kommune og andre kommuner nå kan lære av det som har skjedd, og ønsker å være en konstruktiv medspiller i den debatten som nå pågår, sier Bjørdal, og legger til:

- Vi er opptatt av at alle offentlige anskaffelser skal skje på like vilkår. Vi mener at kommunen må være sitt ansvar bevisst og ikke i for stor grad fokusere på pris men sikre at kontrakter gjennomføres etter loven med fokus på kvalitet og innovasjon, sier Bjørdal.

- Det skulle vise seg at flere av Veireno-sjåførene hadde opp mot 15 timer lange arbeidsdager. Hadde det vært aktuelt for dere å basere et anbud på så lange dager?

- Nei, det ville være helt uaktuelt. Vi anser brudd på arbeidsmiljøloven som alvorlig, og mener at det bør være nulltoleranse for det. Det tror vi at de fleste kommuner også mener, sier Bjørdal, og utdyper:

- Det er klart at oppstart og innkjøring i nye renovasjonskontrakter kan medføre ekstra arbeidsbelastning, men det må man planlegge og ta høyde for, slik at man sikrer at det skjer lovlig.

- Synes du bruddene på arbeidsmiljøloven i seg selv virker konkurransevridende også?

- Absolutt. Disse omfattende og massive bruddene på arbeidsmiljøloven er i seg selv svært alvorlig.

Norsk Gjenvinning har hittil ikke fremmet erstatningskrav.

- Ledelsen har ikke diskutert om selskapet skal krever erstatning fra kommunen.

NHO gjør avvisning lettere

Også NHO mener det er mye å lære av saken. De innrømmer at også de har vært kritiske til søppelkrisa, men hittil sittet i ro.

«NHO og Norsk Industri har bevisst unngått å hause opp situasjonen i media. For oss har det vært viktig å gi kommunen ro til å kunne gjenopprette en fungerende avfallsinnsamling, slik Oslo har hatt siden 1992, da denne tjenesten ble konkurranseutsatt for første gang», heter det i et innlegg signert NHO-leder Kristin Skogen Lund og Stein Lier Hansen i Norsk Industri.

Miljøpartiet De Grønne i Oslo har tidligere gått ut i Dagbladet med kritikk mot det forrige byrådet, for at kommunens anbudskriterier la 75 % vekt på pris, mot 50 % ved forrige konkurranse i 2011.

Også NHO er kritiske til vektingen. NHO-advokat Arnhild Dordi Gjønnes har offentlige anskaffelser som spesialfelt, og mener det er grunn til å kritisere kommunen for vektingen.

- På kritiske kontrakter bør man være varsom med å legge for mye vekt på pris, i stedet bør man legge vekt på kvalitet. Da har oppdragsgiver et mye større innkjøpsfaglig handlingsrom, sier Gjønnes.

NHO-advokaten påpeker at den nye forskriften om offentlige anskaffelser som kom i år har strammet kraftig inn på kravene til lønns- og arbeidsvilkår.

Tilbud som er unormalt lavt fordi det ikke oppfyller bestemmelser om miljø, arbeidsforhold og sosiale forhold som følger av nasjonale regler, EØS-regler, tariffavtaler eller internasjonale avtaler skal avvises, påpeker NHO-advokaten.

NHO tror likevel at mange innkjøpere i det offentlige er redde for å avvise tilbud, av frykt for å bli saksøkt og bli påført ekstrakostnader.

Neste uke vil NHO derfor lansere en veileder som nettopp handler om forskriftens muligheter til å avvise leverandører.

- Vårt håp er at veilederen kan være med på å trygge oppdragsgiver på at de skal tørre å avvise, sier Gjønnes.