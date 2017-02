Boligeiere i sentrum av Barcelona vil framover kun ha mulighet til å leie ut ett sted via Airbnb, opplyser det amerikanske selskapet.

Regelendringen trer i kraft i mai. I tillegg til en begrensing for utleiere i sentrum av byen, må reisende automatisk betale en turistskatt idet de leier en leilighet eller et hus, opplyser det amerikanske utleienettstedet tirsdag.

Airbnb opplyser at lignende tiltak andre steder har betydd at selskapet har hentet inn over 170 millioner euro i skatter og avgifter, som de har betalt videre til lokale myndigheter.

Agusti Colom, som er turistsjef i Barcelonas bystyre, beskriver tiltaket som «en vits». Han ber selskapet respektere loven, og slutte å tillate at overnattingssteder som mangler de nødvendige tillatelsene kan legges ut på nettsiden.

Bystyret i Barcelona vedtok i november å ilegge utleienettstedene Airbnb og HomeAway bøter på 5,5 millioner kroner hver, på grunn av markedsføring av utleiesteder som manglet tillatelser til å huse turister.

Den spanske storbyen opplever en stor vekst i antall tilreisende turister, noe som blant annet har ført til kraftig vekst i utleieprisene for innbyggerne.

(©NTB)