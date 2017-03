Aksepterer ikke FBI-sjefens og etterretningssjefens avvisninger

(Dagbladet): President Trumps talsperson sier til ABC at det ikke er tilstrekkelig at president Obama, tidligere etterretningssjef James Clapper og FBI-sjef James Comey alle avviser Trumps påstand om at han ble avlyttet under innspurten av valgkampen.

- Nei, han aksepterer ikke disse avvisningene, sier talsperson Sarah Huckabee til ABC mandag morgen.

Videre sier hun at det viktige for Det hvite hus nå er at kongressen kan gå videre med sine undersøkelser av denne saken. Hun anklager også mediene for å ikke behandle Trumps påstander om at Obama avlyttet ham med like stor alvorlighet som påstandene om forbindelser mellom Trump-kampanjen og Russland.

Tidligere i helga kom det fram at det amerikanske føderale politiet FBI ikke finner seg i at president Donald Trump kommer med udokumenterte påstander om at han skal ha blitt avlyttet.

Terrible! Just found out that Obama had my "wires tapped" in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2017

WATCH: White House spokeswoman @SarahHuckabee responds to @GStephanopoulos' question on evidence of Pres. Trump's Pres. Obama wiretap claim pic.twitter.com/zbwIwb8SjN — Good Morning America (@GMA) March 6, 2017

I en Twitter-melding søndag skrev Trump at president Barack Obama avlyttet telefonen hans i Trump-tårnet i New York under innspurten av presidentvalgkampen. Han kom også med et stikk til FBI da han henviste til et av de mørkeste kapitlene i amerikansk politiske historie.

- Dette er McCarthy-isme, skrev presidenten.

Is it legal for a sitting President to be "wire tapping" a race for president prior to an election? Turned down by court earlier. A NEW LOW! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2017

Senator Joseph McCarthy ledet på slutten av 40- og begynnelsen av 50-tallet an i en nådeløs kamp mot kommunister der FBI blant annet benyttet seg av ulovlig avlytting.

Alvorlig lovbrudd

Etter presidentens twitring tok FBI-dierktør James Comey kontakt med sine sjefer i justisdepartementet. Ifølge New York Times argumenterte han med at Trumps påstander er helt feilaktige, og at departementet må gå ut offentlig og avvise dem. Så langt har justisdepartementet ikke kommet med en slik uttalelse.

I'd bet a good lawyer could make a great case out of the fact that President Obama was tapping my phones in October, just prior to Election! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2017

Dersom FBI hadde avlyttet presidentkandidat Trump uten en rettslig kjennelse ville det vært et alvorlig lovbrudd. Påstanden om at FBI står bak noe slikt skal ha gjort Comey rasende, sier flere kilder til avisa.

Gjennom sin henvendelse til justisdepartementet utfordrer landets øverste politimann, FBI-sjefen, troverdigheten til USAs president.

How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2017

- Dårlig mann

Men Donald Trump og hans organisasjon viste i går ingen tegn til å rygge. I stedet logget presidenten på Twitter på nytt og fulgte opp beskyldningene med med nye meldinger. Der omtalte han avlyttingen som Nixon/Watergate og Obama som en «dårlig (eller syk) mann».

Trump har også bedt kongressen om å inkludere Obamas maktmisbruk i sine undersøkelser om russisk innblanding i den amerikanske valgkampen.

Donald Trump baserer trolig sine beskyldninger på en artikkel publisert på omdiskuterte nettstedet Breitbart News. Trumps rådgiver Steve Bannon var redaktør for dette nettstedet før han ble en del av presidentens stab. I artikkelen gjennomgås påstander som den konservative radio-verten Mark Levin kom med i sitt program torsdag.

Avviser

Den nylig avgåtte sjefen for alle etterretningstjenestene avviser at det finnes noen slik rettslig kjennelse som Trump viser til.

- Det var ingen slik telefonavlytting mot presidenten, den påtroppende presidenten, kandidaten eller hans kampanje, sier James Clapper til NBC.

Clapper sier at dersom det hadde eksistert så hadde han kjent til det.

Forvirret

Forvirrete republikanske partikolleger i Kongressen aner ikke hva presidenten snakker om.

- Vi skal undersøke påstandene om alle former for upassende kontakt mellom russiske myndigheter og valgkampmedarbeidere eller andre amerikanske borgere. Jeg er sikker på at vi vil se på påstander som dette, sier den republikanske senatoren Tom Cotton, som er medlem av Senatets etterretningskomité, til Fox News.

- Kanskje presidenten har informasjon som ikke er tilgjengelig for oss ennå. Og dersom det er sant, så vil vi finne ut av det veldig raskt. Dersom det ikke er sant, så må han åpenbart forklare hva han mente med det, sier den republikanske senatoren, Marco Rubio, til CNN

Rasende

Denne helga har Trump tilbrakt i sitt Mar-a-Lago-palass i Florida. Presidenten hadde med seg datteren Ivanka, svigersønnen og seniorrådgiveren Jared Kushner og barnebarna.

Det skal likevel ikke ha vært nok til å få Trump til å roe seg, ifølge flere amerikanske medier.

Under helgeoppholdet i Florida, traff Trump sin venn Christopher Ruddy både på golfbanen og til middag. Til Washington Post sier eieren av det konservative nyhetsnettstedet Newsmax at Trump sa til ham: «Dette vil bli etterforsket. Alt vil komme ut. Det vil bli bevist at jeg har rett»

- Han var rasende. Jeg har aldri sett ham så sint, sier Ruddy til avisa.