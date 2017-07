Aksjonen etter Turøy-ulykken får stryk av studenter. Offisiell evaluering hemmeligholdes

En bacheloroppgave ved ingeniørstudiet på Høgskolen på Vestlandet nevner flere punkter der samhandlingen mellom etatene sviktet etter helikopterstyrten på Turøy den 29. april i fjor.

Ulykken kostet 13 personer livet.

Kommunikasjonen mellom aktørene sviktet, og fregatten KNM Otto Sverdrup, som koordinerte innsatsen til sjøs, posisjonerte seg uten fri sikt til ulykkesstedet.

Dette er hovedpunkter i oppgaven, som ifølge Bergens Tidende er basert på intervjuer med 14 personer, deriblant ulike ledere i nødetatene og Forsvaret.

Frykter feiltolking

Dessuten var sambandet ifølge politiet nær ved å bryte sammen.

I BTs artikkel står det at politiet ikke vil frigi den offisielle evalueringen.

- Vi har alle et ansvar for å løse samarbeidsproblemer, men politiet har et ekstra ansvar. Det er også viktig å dele erfaringer og være ærlige om forbedringspunkter, slik at vi kan utvikle oss, sier Anne-Margrete Bollmann, distriktssjef i Sivilforsvaret i Hordaland, som har vært veileder for studentene.

Sivilforsvaret og Hovedredningssentralen opplyser til BT at heller ikke de har fått tilgang til evalueringen.

Stabssjef Gustav Landro i Vest politidistrikt begrunner hemmeligholdet med frykt for feiltolking fra utenforstående, og at mannskapene skal la være å gi beskjed om ting som ikke har gått som de skulle hvis det blir offentlig kjent.

Ifølge Landro hadde det ingen betydning at fregatten KNM Otto Sverdrup plasserte seg på motsatt side av øya fra der hvor ulykken skjedde.

Kulturforskjeller

Redningsaksjonen var den største på Vestlandet på lang tid.

En av grunnene til kommunikasjonssvikten oppgis å være at marinen ikke er tilknyttet nødnettet. På grunn av dette forteller Landro at politiet og marinen måtte kommunisere på VHF og telefon, noe som tok lengre tid.

- Det ser ut til å være stor kulturforskjell mellom etatene, og mye av kommunikasjonen er personavhengig, sier Anne Katrine Tveit til BT. Hun har skrevet oppgaven sammen med Iselin Hals..

Etter ulykken er det ifølge BT laget en reserveløsning som gjør at Marinen kan kommunisere på det digitale nødnettet via Hovedredningssentralen.

Operativ redningsinspektør Ståle Jamtli ved Hovedredningssentralen tar selvkritikk for at sterke indikasjoner på at det ikke var noen overlevende etter helikopterstyrten ikke ble tydelig nok kommunisert.