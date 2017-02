(Dagbladet): Statsadvokat Lars Erik Alfheim avsluttet i dag utspørringen av hasjbaronen Gjermund Cappelen (50). Cappelen har erkjent alt han er tiltalt for og har i løpet av utspørringen forklart seg om kontakten med Eirik Jensen og resten av hasjligaen, som i fjor ble dømt i Asker og Bærum tingrett.

Statsadvokat Alfheim har fått kritikk av Jensens forsvarere for å behandle Cappelen som et vitne og stille ham enkle og lite konkrete spørsmål. Han har også fått kritikk for å omtale Cappelen nærmest konsekvent som «Gjermund». I tillegg har dommeren grepet inn og ledet utspørringen flere ganger på jakt etter konkrete svar.

Også Cappelens forsvarer Benedict de Vibe mener Alfheim stilte unødvendig mange spørsmål om Cappelens hasjliga. Eirik Jensens forsvarer John Christian Elden har også stilt spørsmål ved om Cappelens motivasjon for å snakke om Jensen er for å få lavest mulig straff.

- Aldri lovet noe

Det slo Lars Erik Alfheim hardt tilbake mot i dag.

- Har du og jeg avtalt at vi skal nedlegge påstand som er gunstig for deg? spør han Cappelen.

- Nei, aldri.

- Det er jeg enig med deg i. Det er blitt et tema. Vi blir ikke kvitt det temaet.

- Det er mange som påstår det. Det er aldri lovet noen ting. Jeg forlanget mye til å begynne med. Jeg var frampå for å forhandle, men har ikke fått lovnader om noe som helst, sier Cappelen.

Det ble dermed lagt vekt på at Cappelen har sittet i varetekt på lukket avdeling på Ila fengsel i tre år.

- Er det en belastning å sitte i et slikt fengsel, kontra et vanlig fengsel?

- Ila er et rolig fengsel. Når man først er i fengsel, så er det sikkert for meg og omgivelsene, sier Cappelen.

- Har du følt deg isolert?

- Det har vært vanskelig. Jeg er litt sosial som person, men jeg holder meg mye for meg selv.

- Forkastelig

Alfheim prosederte også saken mot hasjligaen til Cappelen i Asker og Bærum tingrett. Han ville poengtere at han la ned påstander om 15, 18 og 17 års fengsel for de sentrale i hasjligaen hans.

- Hva synes du om de straffepåstandene?

- Jeg kan ikke ha noe mening om det. Jeg synes det er veldig lange fengselsstraffer.

- Hva synes du om at påtalemyndigheten påsto 4,5 års fengsel for sønnen din? spør Alfheim.

- Det er lenge.

Alfheim mener Cappelen har snakket andre i nettverket inn i mye større grad enn tidligere.

- Det er en betydelig forskjell. Du har også erkjent at du har brukt din egen sønn som pengetransport.

- Alle disse årene er forkastelige, sier Cappelen.

- En svært kynisk person

Alfheim mener Cappelen brukte sønnen i 20-åra til å ta risikoen i stedet for ham selv, og forsøker å tegne et bilde av hasjbaronen som en kyniker.

I retten i fjor sa Cappelens sønn: - Men jeg er lei meg. Vi kan ikke ha et normalt forhold. Han er beviselig Norges største narkoforbryter. Jeg er hans sønn.

Alfheim sier Cappelen har erkjent et enormt pengeforbruk, brukt advokat og forretningsmenn til hvitvasking og angivelig en politimann i nettverken.

- Jeg oppfatter dette som en svært kynisk situasjon. Du har kommet med alt dette samlet. Det danner et bilde av en svært kynisk person. Det har jeg sagt før, og det gjentar jeg, sier Alfheim.

- Hvordan slår det ut på straffeutmålingen til deg?

- Ikke bra. Retten vil tenke på framtidsutsiktene mine og samfunnet må beskyttes mot meg.

- Er du her fordi du synes det er morsomt å sitte her?

- Det er bare en tragedie. Det føles som en tragedie. Jeg føler meg mislykka. Jeg har tenkt på om det er noe poeng i tilstå i denne saken. Konsekvensene har vært enorme, sier Cappelen.

- Hva er det ved deg at du kan etterlate et sånt inntrykk, at du tar lett på det?

- Jeg gjør ikke det, jeg vil rydde opp etter meg selv.

- Alltid prøvd å snike meg unna

Alfheim spør Cappelen hva som gikk gjennom hodet hans da han ble pågrepet.

- Det var en kalddusj med en gang. Det ble sjokk. Familien min ble revet opp.

- La meg presisere. Tenkte du på å slippe unna?

- Jeg prøvde, men det gikk ikke.

Cappelen sier han prøvde å komme seg ut av situasjonen på alle mulige måter.

- Jeg har alltid prøvd å snike meg unna, sier Cappelen, men skjønte etter hvert at det ikke gikk.

- Så har du fått spørsmål om strafferabatt, det tenkte du ikke på. Men du tenkte på amnesti?

- Jeg prøvde å selge meg inn som informant, at jeg hadde hjulpet politiet masse, at jeg hadde en person, en kildefører, jeg sa ikke navnet, men jeg hadde vært en god mann for politiet. De var ikke interessert i det. De var interessert i hvorfor jeg aldri var tatt, noe i den duren, sier Cappelen.

- Min strategi har vært å prøve å forhandle meg ut av vanskelige situasjoner, sier Cappelen.

- For en gangs skyld ta ansvar

Alfheim understreker at de nå sitter med en tilståelse, og lurer på hvorfor.

- Jeg valgte etterhvert at denne prosessen må jeg gjennom. Det har vært en gradvis, hva skal jeg si, erkjennelse. Skal jeg komme ut hel i andre enden må jeg få brent noen broer og få gjort opp med meg selv, også i forhold til familie. Jeg må for en gang skyld ta ansvar for det jeg har gjort. Derfor valgte jeg å fortelle alt sammen.

- Det er nok noen som kan sette spørsmålstegn til det nå?

- Ja, om det om virksomheten min. Jeg og Eirik Jensen har vært sammen om dette i 20 år. Vi har hatt en veldig dårlig innflytelse på hverandre.

- Du har en økt risiko for eget og families liv og helse. Hvorfor bare ikke trekke forklaringen din? Si det var løgn?

- Jeg har tenkt på det, men løgn kan jeg ikke si det har vært, fordi det er det ikke.

- Men på tross av det velger du å forklare deg forbeholdent om ting?

- Ja, det er på grunn av sikkerheten til meg og familien min, sier han.

Tiltalen: Eirik Jensen er tiltalt for grov korrupsjon og narkotikakriminalitet. Han er tiltalt for medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj i perioden 2004 til 2013, knyttet til totalt 49 innførsler.

Han er også tiltalt for å ha tatt imot verdier for 2,1 millioner kroner. Gjermund Cappelen er på sin side tiltalt for å ha betalt disse pengene til Jensen, samt pusset opp badet hans. I tiltalen heter det at Jensen fra 2004 var villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten. Jensen nekter straffskyld.