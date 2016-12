Alarmklokkene ringer i Kina etter at Trump utnevnte «Death by China»-forfatter til rådgiver

(Dagbladet): I går ble det kjent at Donald Trump utnevner økonomen og Kina-kritikeren Peter Navarro til leder for Det hvite hus' nyopprettede nasjonale handelsråd.

Økonomi-professoren har blant annet skrevet en rekke bøker og laget en film som beskriver hvilken trussel Kina utgjør for den amerikanske økonomien, og om hvordan Kina prøver å dominere Asia både militært og økonomisk.

En av bøkene har tittelen «Death by China: How America Lost its Manufacturing Base», og ifølge The Guardian har Navarro beskrevet administrasjonen i Kina som «fullstendig totalitær» og «planetens mest effektive morder».

- Ingenting å le av

China Daily, et statlig eid talerør for den kinesiske administrasjonen, skriver i en lederartikkel 23. desember at «nå ringer alarmklokkene» i Bejing:

- Utnevnelsen er nok et tegn på den konfronterende tilnærmingen til den påtroppende administrasjonen overfor Kina, skriver avisa.

Lederartikkelen peker også på at Kina så langt har ledd av Trumps valgkampretorikk, med utspill om at Kina og andre land har «voldtatt» USA ved å stjele arbeidsplasser.

- Men med denne utnevnelsen er det reell grunn til bekymring, skriver avisa, og legger til at denne saken er «ingenting å le av».

Konklusjonen er krystallklar:

- Kinesiske selskaper i USA burde forberede seg på et mer krevende forretningsklima.

- Felles interesser

Dermed går China Daily, som av mange blir beskrevet som et propagandaorgan, langt lenger enn det den kinesiske administrasjonen i sin omtale av Navarro-utnevnelsen.

På en pressekonferanse 22. desember understreket talsperson for det kinesiske utenriksdepartementet, Hua Chunying, viktigheten av et godt forhold mellom Kina og USA.

- Som to store land deler Kina og USA felles interesser. Samarbeid er det eneste riktige for de to sidene. Vi håper at amerikanerne vil fortsette med å bidra til å ivareta den stabile veksten av det bilaterale forholdet, inkludert økonomi og handel, fordi det er i begges interesse.

Provoserte Kina

Utnevnelsen av Navarro skjer halvannen uke etter at Trump provoserte Kina ved å sette spørsmålstegn ved den såkalte «ett Kina»-politikken. Den innebærer at det i prinsippet kun finnes ett Kina, som omfatter Taiwan, selv om Taiwan i praksis har fullt selvstyre.

Trump hadde da snakket med Taiwans president Tsai Ing-wen, og ble dermed den første sittende eller blivende presidenten i USA som har direkte kontakt med Taiwans leder siden 1979, så vidt offentligheten er bekjent.

Siden da har USA anerkjent og respektert Kinas definisjon av Taiwan som en utbryterrepublikk. Nå varsler Trump at USA kan endre sin politikk på feltet radikalt.

Uttalelsen fikk Kina til å true med å stanse samarbeidet med USA på flere områder.

- Elefant i glassbutikk

Torsdag sa den kinesiske utenriksministeren Wang Yi at han tror forholdet til USA vil bli preget av «nye, kompliserte og usikre faktorer» når Trump overtar som president.

Dagbladets kommentator Inger Bentzrud mener Trump gikk på en diplomatisk blunder av dimensjoner ved å ta telefonsamtalen til Taiwans president.

«I forholdet til Kina oppfører Donald Trump seg som en elefant i en glassbutikk» skrev Bentzrud.

«Hva står egentlig på spill her? Verdensfreden, vil enkelte kaldkrigspolitikere hevde. Spørsmålet om «Ett Kina» er en av de såkalte kjerneverdier i det kinesiske kommunistpartiets politikk (...). Kina er villig til å gå til krig for å bevare sin enhet. Eller, i Taiwans tilfelle, sin illusjon om enhet» skrev Bentzrud i forrige uke