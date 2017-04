«Alle bombers mor» mot hulene til IS, Bin Laden og smuglere. Minst 36 IS-krigere skal være drept

(Dagbladet): Torsdag brukte USA verdens største konvensjonelle bombe. Bomben ble sluppet i grenseområdene mellom Afghanistan og Pakistan.

Området i fjellene skal bli brukt som skjulested av krigere i terrorgruppa Den islamske stat (IS). Tidligere denne måneden ble en amerikansk soldat drept da amerikanske og afghanske styrker forsøkte å slå til mot krigerne i området.

Afghanske regjeringskilder sier til AFP at så mange som 36 IS-krigere ble drept i angrepet.

Med president Donald Trumps løfte om å knuse IS, ble altså den største bomben som ikke er basert på atomteknologi, brukt for første gang i krigføring.

Elleve tonn dynamitt

Målet skal ha vært IS-soldater og tunneler terrorgruppa bruker i Nangarhar-provinsen. Provinsen grenser til Pakistan,

Bomben USA slapp er den største bomben USA har i sitt enorme arsenal og har navnet «GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb».

Forkortelsen MOAB har tilnavnet «mother of all bombs», eller «alle bombers mor» på norsk.

Grunnen til tilnavnet er at det er den største bomben USA har, med unntak av sine atomvåpen. MOAB-bomben veier hele 9797 kilo, altså nesten 10 tonn. Den har eksplosiv kraft tilsvarende elleve tonn TNT og en sprengradius på 1,6 kilometer.

Til sammenlikning skal de minste atombombene til USA ha en sprengkraft på 300 tonn TNT. Den minste av atombombene USA brukte i andre verdenskrig var for eksempel over tusen ganger kraftigere. «Little boy», som ble sluppet over Hiroshima, hadde en sprengkraft tilsvarende 15 000 tonn TNT.

- Den største jeg har sett

Den ble sluppet over Achin-distriktet i Nangarhar-provinsen av et MC-130-bombefly, og skal vi tro rapporter på bakken, førte det til en voldsom eksplosjon.

- Eksplosjonen er den største jeg har sett. Flammene slukte helte området. Vi vet ikke antall skadde og drepte nå, men siden der er det er en bastion for IS, tror vi mange IS-krigere ble drept, sier guvernør i Achin Esmail Shinwari til AFP.

Ifølge en uttalelse fra den amerikanske sentralkommandoen var hensikten med eksplosjonen å minimere risikoen for afghanske og amerikanske styrker som skal drive bakkeoperasjoner i området, samt å gjøre ødeleggelsene så store som mulig for IS.

- Dette er rette type våpen for å redusere IS' forsvarsmuligheter i området og for oss å opprettholde momentum i kampen mot IS, sier General John W. Nicholson i uttalelsen.

Videre heter det at amerikanske styrker tok alle forholdsregler for å forhindre sivile dødsfall og skader.

Herjet region

Nå er det ikke kjent hva slags skader den enorme bomben førte til utover de døde terroristene men det fjellrike området helt øst i Afghanistan har i lange tider vært et utsatt område.

Ifølge CNN er hulene i området blitt brukt av både 11. september-terroristen Osama Bin Laden da han var verdens mest ettersøkte mann og gjemte seg fra amerikanske myndigheter. På tross av heftig amerikansk bombing i området, klarte de ikke å ødelegge terroristens tuneller og Al-Qaidas nettverk.

Det skal også være en svært populær passasje for smugling av all slags varer, og spesielt opium - som produserer i stort omfang i Afghanistan.

- Kampen mot IS

Bombingen var det første Donald Trumps pressesekretær Sean Spicer tok opp under sin pressebriefing like etter 19.25 tirsdag kveld.

Fra podiet i Det hvite hus fortalte han at bombetoktet ble gjennomført 19.00 lokal tid i Afghanistan.

- Angrepet var rettet mot tunneler og huler IS bruker for å komme seg rundt, sier Spicer om målet, og la til:

- Vi tar kampen mot IS veldig seriøst. Vi må nekte terrorgruppa rom til å operere, og det gjør vi nå.